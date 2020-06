Andrew McLeod ne se sent pas accueilli par Adelaide Crows, explique Warren Tredrea

Le grand Port de Adélaïde, Warren Tredrea, a laissé entendre que les récents commentaires d’Andrew McLeod sur les Adelaide Crows pourraient être dus à des problèmes avec les dirigeants du club.

McLeod, le détenteur du record des Crows, a stupéfait le monde de l’AFL plus tôt dans la semaine quand il a déclaré qu’il ne se sentait plus le bienvenu dans le club où il a joué toute sa carrière.

Les cinq commentaires du All-Australian ont été surpris par le club, avec le directeur de Crows et l’ancien coéquipier de McLeod, Mark Ricciuto, exprimant sa déception face à la position de la légende du club.

Tredrea, qui est ami avec McLeod, a déclaré que la mauvaise humeur du joueur de 43 ans envers le club aurait pu provenir de ses problèmes hors-champ au cours des dernières saisons.

Mark Ricciuto (L) a été surpris par les commentaires d’Andrew McLeod concernant les Adelaide Crows (The Age)

« Il s’est probablement assis et a pensé que ça ne marchait pas bien », a-t-il déclaré à Wide World of Sports. Parler de la ville.

« Si vous regardez ces situations au cours des deux dernières années, les seules choses qui n’ont pas changé dans ce club de football sont les principaux directeurs du conseil d’administration, le PDG et le président.

« Peut-être que son problème n’est pas avec les trucs sur le terrain, c’est la façon dont le club a été dirigé ou dirigé.

« Pour lui, dire cela dans un forum public suggérerait qu’il y a un peu d’incertitude là-bas. »

Alors que les commentaires de McLeod ont stupéfait ceux de la communauté AFL, Tredrea a admis qu’il n’était pas rare que les joueurs à la retraite ressentent un sentiment de maladresse dans leurs anciens clubs.

McLeod est le détenteur du record des Crows avec 340 matchs entre 1995 et 2010 (The Age)

« C’est la réalité. Parfois, cela ne se termine pas parfaitement », a-t-il déclaré.

« De nombreux joueurs avec qui j’ai joué mettent quelques années à revenir au bercail au club.

« Une fois que vous voyez les mêmes visages et que vous accueillez les mêmes personnes, ce sont les mêmes coéquipiers et les mêmes personnes avec qui vous passez du temps. Vous pourriez avoir des problèmes avec les gens d’en haut.

« Cela se produit naturellement avec beaucoup de joueurs qui prennent leur retraite parce que vous passez du statut de sanctuaire intérieur à soudainement ne faisant pas partie du sanctuaire intérieur et que vous vous sentez un peu maladroit en entrant, uniquement parce que vous ne voulez pas entrer un domaine dont vous ne faites plus partie.

McLeod a été nommé le meilleur au sol dans les deux finales victorieuses d’Adélaïde (Getty)

« Bien sûr, vous retournez pour les fonctions du club, vous soutenez le club autant que vous le pouvez et vous aimez toujours votre footy club, mais ce n’est pas toujours confortable de revenir à l’intérieur. »

Alors que le tristement célèbre camp de pré-saison des Crows a mis en colère de nombreux joueurs autochtones du club, tels que Eddie Betts, Tredrea n’était pas certain d’avoir joué un rôle dans la rupture des relations de McLeod avec le club.

Tredrea a également exhorté le club à accueillir McLeod dans le giron et à écouter ses préoccupations.

« Il y a probablement des choses qu’il pense qu’ils pourraient faire mieux et je sais pertinemment que le club a déclaré publiquement qu’il l’avait contacté pour lui demander pourquoi il disait cela », a-t-il déclaré.

« S’ils sont un club de football intelligent, ce que vous espérez qu’ils le soient, ils l’amènent dans le giron et lui demandent ce qu’il pense et disent: » Il pourrait y avoir un certain mérite à cela « . »