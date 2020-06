Un homme au masque de Joker inculpé par le MJ pour destruction d’un véhicule de police

Après la mort injuste de George Floyd des gens du monde entier sont descendus dans la rue pour exiger une réforme de la police sous la bannière de Black Lives Matter. Bien que presque tous les manifestants aient été pacifiques, certains ont profité des manifestations pour vandaliser des biens publics ou privés ou même provoquer des violences. Nous en avons vu le week-end dernier avec l’homme de cette ville d’écrivain qui a été surnommé Dollar Store Hawkeye, mais quelqu’un d’autre à Chicago prend la culture pop un peu trop au sérieux selon Fox 32 Chicago et une plainte déposée par le ministère de la Justice. La plainte identifie Timothy O’Donnell comme celui qui a mis le feu à une voiture de police de Chicago le 30 mai tout en portant un masque du film 2019 Joker.

Porter un masque de Joker pour protester

Selon une plainte pénale déposée par le ministère de la Justice: « Le 30 mai 2020 ou vers cette date, un individu, identifié plus tard comme le défendeur TIMOTHY O’DONNELL, s’est approché d’un véhicule du service de police de Chicago ( » CPD « ) stationné sur le bloc 200 North State Street à Chicago. Une vidéo fournie aux forces de l’ordre par un témoin a capturé les événements décrits ci-dessous. La vidéo montre initialement O’DONNELL, qui portait un masque « joker » qui couvrait partiellement son visage, tenait un objet allumé et le plaçait dans le réservoir d’essence du véhicule CPD. «









La plainte pénale poursuit en disant que le masque protégeait l’identité d’O’Donnell, c’est son joli tatouage sur le cou qui l’a finalement identifié comme le coupable et accusé de destruction du véhicule de police. Au bout du Joker, les gens de Gotham portent des masques de clown et se lèvent dans une situation de type émeute pour la justice sociale et le contraste entre cette scène du film et ce qu’a fait O’Donnell le 30 mai ne peut être ignoré.

Alors que les manifestations se poursuivent, les organisateurs ont essayé de faire en sorte que les médias et les politiciens sachent qu’il y a une différence entre des gens comme O’Donnell qui causent des destructions criminelles et ceux qui sont là pacifiquement pour changer. Au moment d’écrire ces lignes, trois autres flics impliqués dans la mort de Floyd avaient été inculpés contre eux et, sans aucun doute, la pression des protestations en cours a joué un rôle dans ces accusations.

