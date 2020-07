Amber Heard dit à la cour qu’elle craignait que Depp la tue – betanewsfr

Par PAN PYLAS LONDON (AP) – Amber Heard a accusé son ex-mari Johnny Depp de l’avoir maltraitée physiquement et verbalement alors qu’il se livrait à une consommation excessive d’alcool et de drogues, affirmant qu’à plusieurs reprises au cours de leur relation tumultueuse, elle craignait pour sa vie. Le premier jour de son témoignage lundi à la Haute Cour de Grande-Bretagne à Londres, Heard a également nié les accusations selon lesquelles elle était une grande consommatrice et buveuse de drogue ainsi qu’une personne contrôlant et abusive. Le tribunal examine le procès en diffamation de Depp contre le journal The Sun pour un article d’avril 2018 qui le qualifiait de «batteur d’épouse» pour avoir prétendument abusé de Heard. Chroniquant une série d’incidents sur la détérioration de leur relation, qui supposait que Depp lui lançait un magnum de champagne et un téléphone, Heard a insisté sur le fait que toute mesure qu’elle avait prise en réponse était purement de légitime défense. «Quand j’ai senti que ma vie était menacée, j’ai essayé de me défendre et cela a commencé à se produire des années après le début de la relation, des années après la violence», a-t-elle déclaré au tribunal. «Avant cela, je n’ai même pas essayé de me défendre, j’ai juste vérifié.» L’avocat de Depp, Eleanor Laws, a joué un enregistrement d’une dispute entre les deux hommes dans laquelle Depp accuse Heard de lui avoir jeté des pots et d’autres objets la nuit précédente. Heard a dit qu’elle avait frappé – mais pas frappé – Depp et qu’elle n’avait jeté que des choses «pour lui échapper». Heard a déclaré que l’argument, comme tant d’autres, venait du fait que Depp s’évanouissait à nouveau dans la salle de bain après une autre frénésie. «J’étais inquiète pour la vie de Johnny et c’est le contexte de cet argument, l’un des nombreux qui s’est terminé par une sorte d’altercation physique», a-t-elle déclaré. Depp, 57 ans, poursuit l’éditeur du Sun, News Group Newspapers, et le rédacteur en chef du journal, Dan Wootton, pour l’article. La star hollywoodienne, qui nie fermement avoir abusé de Heard, était au tribunal pour entendre le témoignage de son ex-femme. Le témoignage de Heard devrait durer trois jours. Elle a également décrit un incident survenu en janvier 2015 dans une chambre d’hôtel à Tokyo concernant un accord prénuptial entre elle et Depp, et a suggéré qu’il y avait un argument à ce sujet. «Il y a eu une dispute dans une chambre d’hôtel à Tokyo qui a poussé Johnny à s’agenouiller sur le dos et à me frapper à l’arrière de la tête», dit-elle. Dans un témoignage écrit publié alors qu’elle se rendait à la barre des témoins, Heard a déclaré qu’à différents moments de leur relation, elle avait subi «des coups de poing, des gifles, des coups de pied, des coups de tête et des étouffements». Elle a déclaré que «certains incidents étaient si graves que j’avais peur qu’il me tue, intentionnellement ou simplement en perdant le contrôle et en allant trop loin.» Selon Heard, 34 ans, Depp «a explicitement menacé de me tuer à plusieurs reprises, surtout plus tard dans notre relation». Elle a dit qu’il a blâmé ses actions sur «un tiers auto-créé» qu’il a appelé «le monstre». Heard a déclaré au tribunal qu’elle aimait Depp quand il était lui-même mais qu’elle était «terrifiée par le monstre». L’acteur a également rejeté les preuves de témoins tels que le garde de sécurité de Depp, Sean Bett, selon laquelle elle était celle qui commencerait une dispute. «Ces choses se sont produites à huis clos», dit-elle. Heard a déclaré que Depp a « une capacité unique à utiliser son charisme pour transmettre une certaine impression de la réalité » et qu’il est « très bon pour manipuler les gens ». Heard a été présente tout au long du procès et a suivi les débats pendant que son ex-mari témoignait pendant cinq jours. Heard est confrontée à un interrogatoire sur 14 allégations qu’elle a faites de violence domestique par Depp dans divers endroits entre 2013 et 2016 – sur lesquelles l’éditeur du Sun News Group Newspapers s’appuie pour défendre l’article d’avril 2018. Depp et Heard se sont rencontrés en 2009 sur le tournage du film « The Rum Diary », sorti deux ans plus tard. Ils se sont mariés à Los Angeles en février 2015. Heard a demandé le divorce l’année suivante et le divorce a été finalisé en 2017. Depp affirme que Heard a été l’agresseur au cours de leur relation volatile, qu’il a comparée à «une scène de crime en attente de se produire». En neuf jours de témoignages à la Haute Cour, le juge Andrew Nicol a entendu Depp et plusieurs employés actuels ou anciens qui ont soutenu sa version des événements. Heard a affirmé dans son témoignage écrit que Depp «souvent ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait» à cause de la quantité d’alcool et de drogues qu’il avait consommé, et que «c’était comme si cela ne lui était pas arrivé».

