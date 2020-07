Samsung dévoilera cinq appareils «  puissants  » lors de l’événement Unpacked du 5 août

Samsung Roh, TM, a déclaré que la société allait annoncer cinq appareils « d’alimentation » chez Galaxy Unpacked.

La série Galaxy Note 20 devrait faire la une de l’événement du 5 août.

Vous pouvez également voir le Galaxy Z Fold 2, les Galaxy Buds Live et la Galaxy Watch 3.

Samsung aura beaucoup à montrer lors de son événement Galaxy Unpacked le 5 août.

Le président de la division mobile TM Roh a confirmé que la société annoncerait cinq «dispositifs d’alimentation» lors de la présentation virtuelle. Il n’a pas fourni de détails, mais a fait allusion à des écouteurs («dans vos oreilles») et à une montre intelligente («à votre poignet») en plus des smartphones.

Dans l’état actuel des choses, il existe de nombreux indices pour savoir à quoi s’attendre. La star de l’émission devrait être la série Galaxy Note 20, la dernière génération du téléphone phare de Samsung. La rumeur veut qu’il soit disponible en versions 6,7 pouces standard et 6,9 pouces Plus / Ultra, qui auraient tous des écrans plus plats que la famille Note 10 ainsi que des bosses de caméra importantes. Ces réseaux de caméras pourraient inclure un capteur principal de 108 MP sur le Plus et l’Ultra, un capteur ultra-large de 12 MP et (au moins sur l’Ultra) une caméra périscope de 13 MP pour les prises de vue à longue portée.

Vous pouvez également vous attendre à des fonctionnalités héritées de la gamme Galaxy S20, notamment la puce Snapdragon 865, 12 Go ou plus de RAM et un lecteur d’empreintes digitales intégré. Il peut également y avoir des batteries plus grandes (4 300 mAh pour le modèle de base) et un minimum de 256 Go de stockage intégré.

Quoi d’autre, à part le Note 20?

Les projets de Samsung au-delà de la gamme Note pourraient être plus excitants. La société a déjà dévoilé un pliable de nouvelle génération, probablement le Galaxy Z Fold 2, pour l’événement. La rumeur dit qu’il s’agit d’une évolution subtile mais bienvenue de l’original avec un écran externe de 6,2 pouces beaucoup plus grand, un écran interne de 120 Hz de 7,7 pouces et une technologie de caméra qui peut être partagée avec le Note 20.

Il devrait également y avoir des objets portables. Les Galaxy Buds Live représenteraient la prochaine génération des véritables écouteurs sans fil de Samsung avec un design «bean», une annulation active du bruit et un suivi de la condition physique intégré. La Galaxy Watch 3, quant à elle, pourrait mettre à jour la montre intelligente haut de gamme de Samsung avec un boîtier légèrement plus petit que la montre d’origine (avec des affichages comparables) et des fonctionnalités empruntées à la Watch Active 2. Vous pourriez voir les fonctions de surveillance de la pression artérielle et d’ECG en plus des fonctions attendues. Fonctions GPS et fréquence cardiaque.

Autorité Android fera bien sûr rapport sur toutes les annonces au fur et à mesure, alors restez à l’écoute.

