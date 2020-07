Explorez l’horreur au crayon dans les Alpes suisses avec Mundaun

Tout juste annoncé dans le cadre de la vitrine des développeurs Summer Game Fest de Geoff Keighley, Mundaun est un tout nouveau jeu d’horreur qui arrivera sur PlayStation 4 l’année prochaine et qui a été développé par l’équipe d’un seul homme Hidden Fields. Le studio suisse s’est inspiré de son pays d’origine pour créer une expérience terrifiante, au crayon à la main, sur le folklore et la mort douteuse du grand-père du protagoniste dans un incendie. Il sortira au printemps 2021 et vous pouvez en avoir un aperçu dans la bande annonce ci-dessus.

Chaque personnage, scène et texture a été dessiné avec amour par le créateur Michel Ziegler lui-même, qui va de pair avec un mécanicien nommé le système Cause and Affect. Le joueur se déplacera plus lentement plus il aura peur. Vous devrez également résoudre des énigmes, utiliser des véhicules pour traverser la montagne enneigée et dialoguer avec les habitants de Mundaun. Cela semble vraiment très intéressant si nous le disons nous-mêmes, surtout avec un style artistique aussi unique que celui-ci.

Que pensez-vous de Mundaun? Escaladez la montagne dans les commentaires ci-dessous.