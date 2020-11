Allez-vous payer pour stocker vos médias dans Google Photos?

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Cinq ans après son lancement en tant que service que vous pourriez utiliser exclusivement gratuitement, certaines personnes devront bientôt commencer à payer pour Google Photos. Mercredi, Google a annoncé qu’à partir du 1er juin 2021, il n’offrirait plus de stockage illimité en «haute qualité». Toutes les nouvelles photos et vidéos compressées que vous téléchargez sur le service après cette date seront comptabilisées dans votre limite Google Drive, et si vous dépassez la limite de 15 Go gratuits, vous devrez payer un abonnement Google One. Le niveau de base de 100 Go coûte 1,99 USD aux États-Unis.

Dans un article publié sur son blog Keyword, Google a déclaré que le changement lui permettrait de «suivre le rythme de la demande croissante de stockage». Selon le géant de la recherche, les utilisateurs de Photos téléchargent environ 28 milliards de photos et de vidéos par semaine, et il y a déjà plus de 4 billions d’images sur ses serveurs. La société n’a pas tardé à souligner que pour 80% des utilisateurs de Photos, ils n’auront probablement pas besoin de payer pour un stockage supplémentaire pendant encore quelques années.

Pourtant, il s’agit d’un changement majeur dans le fonctionnement de Photos et qui enlève le meilleur avantage de la plate-forme. Naturellement, cela peut vous amener à réévaluer la façon dont vous utilisez le service. Cela dit, prévoyez-vous de vous abonner à Google One pour continuer à utiliser Google Photos? Ou vous tournerez-vous vers d’autres services? Comme toujours, faites-le nous savoir en votant dans notre sondage et en partageant vos réflexions dans la section commentaires. Nous mettrons en évidence les meilleurs dans un article de suivi.