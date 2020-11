15 films que vous ne réalisiez pas étaient basés sur des bandes dessinées

Le mot «bande dessinée» est pratiquement synonyme de personnages comme Iron Man, Hulk et Wonder Woman. Parce que les super-héros sont la forme la plus identifiable de narration de bandes dessinées, il est facile d’oublier qu’il existe d’autres genres. Ce n’est pas tout Marvel et DC Comics. En fait, il n’y a aucun style de narration qui n’ait pas été couvert par ce médium.

Parce que la plupart des cinéphiles sont inconscients de cela, ils pourraient être confus pour apprendre la comédie musicale d’un enfant, un drame de survie post-apocalyptique ou une comédie noire adaptée d’un roman graphique. Il est tout aussi fascinant d’apprendre à quel point les adaptations ont détourné du matériel source.

Il y a des opposants qui prétendent détester les bandes dessinées, sans savoir que certains des films les plus emblématiques de l’histoire sont issus de contes dessinés à la main. Ces films pourraient être adaptés d’un seul numéro, d’une bande de journal ou d’une série de longue date.

Alors qu’il devient de notoriété publique que les bandes dessinées les plus bien écrites et les plus révolutionnaires ne sont pas uniquement des justiciers en collants et capes, cela donne une chance à des séries moins connues d’être découvertes. Même si vous êtes pleinement conscient de la diversité des genres de la bande dessinée, il y a probablement plus d’adaptations du support que vous ne l’auriez jamais imaginé.