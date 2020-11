Fargo Saison 4 Episode 7 Critique: Lay Away

Cependant, les tâches de Calamita peuvent être simplement un travail chargé. Josto rend visite à Loy sur son terrain et jette la calamita miteuse sous le bus tout en bluffant sans goût, mais peut-être ingénieux. Faisant semblant d’un ton contrit, Josto dit à Loy que Stachel a été tué par Calamita. Le rabbin a essayé de protéger le garçon, mais il a également été tué. Puis, dans un geste encore plus sournois, Josto suggère que Loy tue Gaetano pour se venger, et propose de jeter un peu de territoire par-dessus. Non seulement cela débarrasse Josto de son frère de jockey de puissance, mais cela garantit presque certainement la mort de Calamita. Le meilleur scénario pour Josto est que Calamita termine sa recherche de Rabbi avant que les hommes de Loy ne le rattrapent. C’est un mensonge potentiellement dangereux, mais cela force l’ennemi de Josto à résoudre ses problèmes à sa place.

Le jeu de Chris Rock tout au long de cette scène, dans ses conséquences, et même plus tôt dans l’épisode alors qu’il pleurait le docteur Senator, est peut-être le meilleur qu’il ait livré dans sa carrière. Son angoisse, ses troubles et ses conflits, en particulier lorsqu’il s’agit de décider de supprimer ou non sa douleur sur Zero, sont des choses captivantes. À un moment donné de son cauchemar éveillé, il tombe sur une publicité pour une carte de crédit, l’idée même qui l’aurait éloigné de cette vie de crime, et vous pouvez voir l’âme de l’homme quitter son corps. Pourtant, la goutte finale n’est pas tout à fait suffisante pour briser la résolution de Loy. Il ordonne à ses hommes de retrouver Odis, qui est surpris en train de tenter de fuir après avoir été découvert par Deafy, et prépare sa vengeance, pas avant d’envoyer Zelmare et Swanee à Philadelphie (aussi amusants que certains de leurs dialogues puissent être, ces deux ont été les personnages les plus greffés et désespérément coen de la saison).

Loy livre un monologue poignant sur le refus d’être entraîné dans la boue comme l’animal que ses ennemis souhaitent qu’il soit, mais il se transforme malheureusement en un autre discours «En Amérique…». Quoi qu’il en soit, il informe Odis qu’il l’aidera à faire le bon choix contre les Faddas. Il commence par laisser Gaetano se libérer et ordonne à ses hommes de retrouver Calamita. Qu’a-t-il d’autre en réserve? Il faudra attendre une semaine pour voir.

Partager : Tweet