MrBeast confirme que l’équipe de Beast Gaming League of Legends «se passe»

Quelques jours à peine après avoir tweeté sur la façon dont il veut finalement posséder le sien League of Legends L’équipe, le créateur de contenu massif Jimmy «MrBeast» Donaldson a révélé qu’il avait peut-être déjà quelque chose en préparation.

Lors d’un récent flux de 24 heures où il signait des produits dérivés pour les fans, MrBeast a répondu aux questions du chat, dont une demandant s’il était toujours en train de suivre le plan de Ligue équipe, à laquelle il a immédiatement dit oui.

« Oh ouais, sans même penser, ça se passe », a déclaré MrBeast. «Donnez-moi juste un peu de temps. Nous avons tellement de choses à faire avec cette chaîne, la chaîne secondaire et toutes les autres sociétés… donc certainement pas cette saison ou le Summer Split non plus. Mais nous allons certainement avoir un jeu de bête League of Legends équipe – 100%. «

C’est un grand pas en avant par rapport à ses commentaires précédents, mais il ne voulait probablement tout simplement pas avoir un fil Twitter dédié à essayer d’expliquer ses projets, car il était également vague sur les détails de la caméra.

«Je veux vraiment [a League team], » il a dit. «Je ne veux pas dire trop de ce que j’ai prévu… Je passe tellement de temps à regarder, alors j’étais juste comme ‘je pourrais aussi bien regarder l’une de mes équipes.’»

Naw mais pouvez-vous prendre un an de congé quand je fais partie de mon équipe? Comme partir en vacances ou quelque chose comme ça 😂 – MrBeast (@MrBeastYT) 28 octobre 2020

Depuis sa publication initiale, des voix de l’industrie allant de TSM au PDG de Fnatic, Sam Matthews, ont tendu la main et ont exprimé leur intérêt à collaborer avec le créateur qui a rassemblé près de 46 millions d’abonnés sur sa seule chaîne YouTube principale.