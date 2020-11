Fear the Walking Dead Saison 6 Episode 4 Review: La clé

Ce Craindre le mort-vivant examen contient des spoilers.

Fear the Walking Dead saison 6 épisode 4

Le Pistolero sensible John Dorie peut porter son cœur dans sa manche, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur lui. Autrement dit, jusqu’à «La clé» de cette semaine. Craindre le mort-vivantLa sixième saison de la saison continue de prendre de l’ampleur avec une autre sortie forte, même si cet épisode trébuche un peu ici et là. Mais la plupart de «The Key» fonctionne, et fonctionne bien, en grande partie grâce à une performance solide et discrète de Garret Dillahunt. De toute évidence, les showrunners Andrew Chambliss et Ian Goldberg savent qu’ils ont un ensemble extrêmement talentueux à leur disposition, et jusqu’à présent cette saison, ils ont mis ces acteurs à l’épreuve. Mais pour ce faire, les personnages doivent pouvoir respirer, élargir leurs rôles à travers des moments plus petits qui mènent à un plus grand voyage. Heureusement, Dillahunt est à la hauteur de la tâche.

Grâce au saut de temps de deux mois de cette saison, nous rattrapons John après son installation dans la colonie de Lawton. Il porte maintenant une barbe et a toute une petite routine qui rappelle son temps seul dans sa petite cabane au bord du lac. C’est un homme qui est à l’aise avec la solitude, mais il aime toujours être utile. Ancien avocat, John est un choix naturel pour les rangers de Ginny, et c’est un rôle qu’il prend au sérieux. Pourtant, il se languit de June (Jenna Elfman), à qui il a furtivement des lettres via le service de blanchisserie inter-colonies de Janis. Ces jeunes mariés ont été séparés juste après leur cérémonie de mariage à Humbug’s Gulch et ne se sont pas revus depuis.

C’est grâce à l’une de ces lettres à June que nous en apprenons davantage sur John. Sans son épouse, les pensées de John se sont tournées vers sa famille, en particulier son père. Il est logique que John apprécie son éducation, bien qu’elle ait pu être lourde de problèmes. Son père était un homme bon, et John souhaite être le même genre d’homme – digne de confiance, lucide et imprégné d’un sens du devoir civique. Bien sûr, son père n’était pas parfait, et c’est quelque chose avec lequel John se débat depuis longtemps. John est un homme bon. Un homme décent. Mais la décence a son propre prix, tout comme l’amoralité de Strand lui coûte si cher.

Partager : Tweet