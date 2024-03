11 séries marvel explosives qui vont faire trembler Disney+ en 2024

Le marvel Cinematic Universe (MCU), depuis sa genèse en 2008, continue d'élargir son horizon, embrassant une diversité de narrations qui se déploient année après année.

Alors que le domaine cinématographique connaît une légère décélération dans le rythme de sortie de ses productions, les séries télévisées, quant à elles, foisonnent sur Disney+, enrichissant l'univers Marvel de nouvelles perspectives. Parmi ces ajouts, onze séries Marvel ont été officiellement confirmées, promettant d'apporter de la profondeur et de l'innovation au paysage déjà riche du MCU.

« Eyes of Wakanda » : Une Exploration Animée du Wakanda

Avec le succès phénoménal des deux opus de « Black Panther » au box-office, Marvel Studios envisage d'approfondir l'univers du Wakanda à travers « Eyes of Wakanda », une série animée prévue pour 2024. Ce spin-off promet d'enrichir la tradition Wakandaise en racontant l'histoire des guerriers chargés de récupérer des artefacts en vibranium à travers le monde. Développée par Danai Gurira, cette série pourrait s'inscrire comme un préquel aux films, promettant une immersion plus profonde dans l'histoire et la culture du Wakanda et en enrichissant le MCU.

« Agatha: Darkhold Diaries » : Le Passé Mystérieux d'Agatha Harkness

La série « Agatha: Darkhold Diaries » se concentre sur le personnage d'Agatha Harkness, brillamment interprété par Kathryn Hahn, révélé dans « WandaVision ». Attendue pour 2024, cette production explorera le passé de la sorcière et introduira de nouveaux personnages dans l'univers des sorcières de Marvel. Avec un casting enrichi par des acteurs comme Aubrey Plaza et Joe Locke, la série promet d'élargir l'univers narratif de WandaVision.

« Ironheart » : L'Avenir Technologique de Riri Williams

« Ironheart » marquera la continuité de l'aventure de Riri Williams après « Black Panther : Wakanda Forever ». Dominique Thorne reprend son rôle dans une série qui la verra évoluer aux côtés de personnages comme Anthony Ramos et Alden Ehrenreich. Actuellement en post-production, « Ironheart » promet d'être une aventure solo captivante pour la jeune héroïne.

« Daredevil: Born Again » : Le Retour de l'Homme sans Peur

La série « Daredevil : Born Again » s'annonce comme un retour très attendu de Matt Murdock et de l'ensemble des personnages emblématiques de la série originelle diffusée sur Netflix. Avec un casting réunissant Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, et d'autres, le show, actuellement en tournage, promet de raviver l'engouement des fans de l'Homme sans Peur.

« Your Friendly Neighborhood Spider-Man » : Une Nouvelle Toile Animée

« Your Friendly Neighborhood Spider-Man » se présente comme une série animée développée par Jeff Trammell, qui proposera une vision alternative des débuts de Spider-Man, s'inspirant librement de « Spider-Man: Homecoming ». Cette approche, promettant d'introduire des personnages emblématiques de l'univers de Spider-Man, suscite déjà la curiosité.

« Marvel Zombies » : L'Apocalypse des Morts-Vivants

Suite directe de l'épisode de « What If… ? » dédié aux zombies, « Marvel Zombies » plongera entièrement dans cet univers alternatif. Attendue pour cette année, la série promet d'explorer les récits horrifiques de Marvel Comics, offrant une expérience unique aux amateurs de récits post-apocalyptiques.

