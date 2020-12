1091 photos, nom Streamwise Greg Scott SVP du marketing

1091 Pictures et la plate-forme technologique Streamwise ont embauché Greg Scott, ancien responsable du marketing chez Netflix et HBO, en tant que vice-président directeur du marketing.

Scott supervisera et dirigera tous les efforts de marketing pour la nouvelle start-up technologique Streamwise tout en assumant un double rôle de responsable marketing du label de distribution derrière des films comme «We the Animals», «The Hero» et «Hunt for the Wilderpeople».

Scott rejoint Streamwise et 1091 Pictures de l’équipe mondiale de marketing créatif de Netflix, où il a dirigé le développement et le lancement de campagnes marketing pour des séries telles que «13 Reasons Why», «The Haunting of Hill House» et «Mindhunter» au cours des quatre dernières années.

Avant Netflix, Scott a été directeur du marketing consommateur et de la stratégie marketing chez HBO, jouant un rôle clé dans le développement et la mise en œuvre de plans marketing pour HBO Originals à la fois au niveau national et international, y compris des émissions telles que «Game of Thrones», «True Blood »,« Boardwalk Empire »et« The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst ».

«Dans notre mission de résoudre les défis de la découverte de contenu, l’ajout de Greg à notre équipe de direction est un grand pas en avant», a déclaré Doug Shineman, directeur des revenus de Streamwise et 1091 Pictures, dans un communiqué. «Il apporte une riche expérience dans la gestion de campagnes marketing innovantes et percutantes pour certains des originaux en streaming les plus réussis. Je ne pourrais pas être plus heureux de l’avoir à bord pour le lancement prochain de Streamwise et l’avenir passionnant de 1091 Pictures. »

«Streamwise et 1091 sont à la fine pointe de la technologie pour combiner le divertissement et la technologie et je suis ravi de rejoindre l’équipe à un moment aussi charnière», a déclaré Greg Scott dans un communiqué.

1091 Pictures, anciennement The Orchard, a récemment publié «The Ghost of Peter Sellers» et «Linda Ronstadt: The Sound of My Voice», ainsi que la série «A Kid From Coney Island» produite par Kevin Durant et «The Dawn Wall. »

Streamwise est une plate-forme technologique B2B récemment lancée permettant aux propriétaires de contenu premium de gérer leur marketing et leur distribution, et elle donne accès aux meilleurs canaux de streaming ainsi que des services de marketing et d’autres informations.