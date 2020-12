Le tweet d’avril de Roger Federer qui annonçait un changement majeur dans la WTA – .

La WTA doit apporter un grand changement à l’identité de sa tournée pour 2021 – selon Marca.

Le point de vente espagnol rapporte que le jeu féminin se rapprochera plus que jamais du jeu masculin – en suivant le système de classification de l’ATP.

Les titres actuels des épreuves WTA seront abandonnés et remplacés par ceux qui sont presque identiques à ceux des hommes.

Marca rapporte que les quatre événements «Premier Mandatory» et cinq «Premier Five» seront regroupés sous une nouvelle bannière «WTA 1000».

Les 12 événements «Premier» actuels seront modifiés au niveau «WTA 500» tandis que les 32 tournois «internationaux» seront appelés événements «WTA 250».

Dans le jeu masculin, le numéro associé au tournoi reflète le nombre de points de classement attribués au vainqueur.

On ne sait pas si la WTA adoptera ce même système.

La nouvelle doit être considérée comme un réel positif pour le football féminin et augmentera les discussions sur une fusion entre l’ATP et la WTA.

La grande majorité des 1000 nouveaux événements de la WTA seront des tournois combinés aux côtés de l’ATP – et cela ne fera que croître dans les années à venir.

En avril, au plus fort de la crise du COVID-19, Roger Federer a réfléchi à la perspective d’une fusion entre les deux organes directeurs.

