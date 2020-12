PUBG Corporation fusionne entièrement avec KRAFTON

in

Image via PUBG Corporation

PUBG Corporation a complètement fusionné avec KRAFTON sous son système de studio indépendant, a annoncé la société aujourd’hui. Maintenant, PUBG le développement quittera Bluehole pour devenir un studio indépendant nommé PUBG Studio au sein de KRAFTON.

Les joueurs ne remarqueront aucune différence dans le jeu après cette intégration. Le studio continuera à se développer et à fournir un support au jeu. PUBG Studio pourra se concentrer sur le jeu Battle Royale et les plans pour le PUBG La propriété intellectuelle dans divers domaines, y compris ses activités d’e-sport et de divertissement.

Le système de studio indépendant de la société «cherche à donner à ses équipes de développement l’autonomie nécessaire pour créer leurs propres identités uniques et poursuivre leurs propres visions créatives», a déclaré KRAFTON. À part PUBG Studio, le système comprend trois autres studios: Striking Distance Studios, Bluehole Studio et RisingWings.

Striking Distance Studios est un studio de développement AAA dirigé par Glen Schofield et élabore actuellement une expérience narrative originale dans le PUBG univers. Bluehole se concentre sur la création de MMORPG, tandis que RisingWings travaillera sur le développement de jeux mobiles «occasionnels et midcore».