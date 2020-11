10 remakes de films avec de meilleures fins que l’original

Les remakes de films invitent naturellement une tonne de scepticisme de la part du public, d’autant plus qu’ils ne parviennent souvent pas à capturer l’essence de l’original et sont faits pour rien de plus que de gagner rapidement de l’argent avec une marque connue.

De temps en temps, cependant, un remake émerge qui, qu’il soit généralement supérieur ou non, parvient à livrer une fin qui améliore de manière inattendue ce qui était avant.

Bien qu’il existe de nombreux remakes de meilleure qualité qui ont encore laissé tomber le ballon à la ligne d’arrivée – The Departed n’a tout simplement pas pu résister à une fin « heureuse » plus conviviale pour les multiplex, n’est-ce pas? – ces 10 remakes ont en fait osé aller bien au-delà de leur inspiration.

Qu’il s’agisse d’aller dans des endroits plus sombres et plus ambitieux que l’original ne pouvait tout simplement pas, offrir une finale plus fidèle au matériel source ou offrir une fin révisée plus agréable au goût moderne récompense que leurs prédécesseurs.

Bien que ces remakes n’effacent généralement pas les originaux, leurs meilleurs sommets ont prouvé que les cinéastes talentueux peuvent créer des révisions inspirées du matériel existant …