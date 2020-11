CoD: Black Ops Cold War – Contenu de la saison 1 et carte Nuketown ’84 révélés

Juste avant la sortie de Call of Duty: Guerre froide Black Ops Activision et Treyarch présentent aujourd’hui le premier contenu post-lancement. Cela inclut également la nouvelle carte Nuketown sous une forme révisée.

Avec la sortie de Call of Duty: Guerre froide Black Ops et le début de la saison 1 et au-delà Warzone-Gamer nouveau Guerre froide Black Ops-Être capable de découvrir le contenu. Ce n’est que le début cependant, car comme pour toute opération secrète, il y a plus de secrets à découvrir et des moments mémorables à vivre alors que la guerre froide s’intensifie à Verdansk (et au-delà) au cours des mois et des saisons à venir.

Pour la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold Par exemple, vous pouvez vous attendre à la carte Nuketown ’84, qui est à nouveau disponible gratuitement. Au cours de Seaosn One, d’autres cartes multijoueurs suivront, le mode Gunfight 2v2 revient, de nouvelles armes, des fournitures pour les zombies et bien plus encore.

L’intégration de Warzone dans Call of Duty: Guerre froide Black Ops. Il existe aujourd’hui un article de blog complet d’Activision qui entre plus en détail. Vous pouvez le trouver sous ce lien.