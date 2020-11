Miley Cyrus «  n’a pas passé beaucoup de temps  » à pleurer sur le divorce

2020-11-06 07:00:05

Miley Cyrus « n’a pas passé trop de temps » à pleurer sur son divorce.

Le hitmaker de ‘Wrecking Ball’ a subi beaucoup de «traumatismes» au cours de la dernière année, y compris la fin de son mariage avec Liam Hemsworth, la perte de sa maison dans un incendie et la mort de sa grand-mère bien-aimée, mais elle ne l’est pas. été trop émotive parce qu’elle a accepté qu’ils étaient toutes des choses qu’elle ne pouvait pas changer.

Interrogée sur le talk-show scandinave ‘Skavlan’ si elle devient plus ou moins émotionnelle en vieillissant, Miley a déclaré: « Si vous demandez aux mecs avec qui j’ai rompu, ils en diront moins, mais je pense plus. Je dirais qu’il y a un stigmate de froideur pour une femme qui en fait, bouge vraiment.

«J’ai traversé beaucoup de traumatismes et de pertes ces dernières années: j’ai eu un incendie à Malibu où j’ai perdu ma maison et j’ai récemment divorcé, ma grand-mère très proche, j’ai perdu.

«D’une certaine manière, je n’ai pas passé trop de temps à pleurer dessus et ce n’était pas parce que j’avais froid ou que j’essayais d’éviter de ressentir quelque chose, mais c’était juste parce que je n’allais pas le changer.

«J’ai essayé de continuer à être actif dans ce que je peux contrôler, sinon vous commencez simplement à vous sentir pris au piège.

La star de 27 ans a expliqué que son «outil» pour faire face aux moments difficiles est «d’aller de l’avant».

Elle a dit: « Je guéris par le mouvement. Je guéris en voyageant et en rencontrant de nouvelles personnes. Lorsque vous perdez une personne, une autre entre dans votre vie. »

Et Miley est toujours changée par ses expériences.

Elle a dit: « Je pense que mes sentiments changent vraiment radicalement tout le temps. Parce que chaque expérience que nous avons à chaque seconde change la façon dont vous percevez votre vie. »

Le chanteur de ‘Malibu’ n’est pas d’accord avec les affirmations précédentes de Madonna selon lesquelles la pandémie de coronavirus a été un « grand égaliseur ».

Elle a déclaré: « Je ne suis pas d’accord avec cela. Je pense que nous avons vu plus de fractures récemment que je n’en ai eu dans ma vie, simplement parce que nous comprenons vraiment la division entre la race et la richesse, et que la richesse et la santé peuvent en fait être la même chose.

« Et je pense que c’est absolument faux et c’est pourquoi notre élection est si importante. Donc non, je ne pense pas que COVID ait été un égaliseur de quelque manière que ce soit. »

