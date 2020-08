10 meilleurs thrillers psychologiques de tous les temps

Lorsqu’ils sont bien faits, les thrillers psychologiques peuvent faire partie des manèges à sensations fortes les plus captivants qui aient jamais été présentés sur grand écran. Contrairement à votre film à suspense conventionnel, les thrillers psychologiques se concentrent sur – enfin – la psychologie d’un ou plusieurs des principaux acteurs et plongent profondément dans leur état d’esprit et leurs actions.

Généralement combiné avec des éléments de crime, de suspense ou même d’horreur alors que la tension est élevée à des niveaux angoissants pour rendre le mystère central d’autant plus alléchant, ce sous-genre abrite des versions que tout cinéphile qui se respecte doit simplement voir. Mais avec autant d’entrées dans ce sous-genre étendu, il peut être difficile de savoir par où commencer. Bien qu’il y ait beaucoup de bons exemples de cinéma dans le genre, il y a aussi beaucoup de puants à éviter.

Il y a tout simplement trop de thrillers psychologiques fantastiques à recommander dans l’espace d’une seule liste, mais voici seulement dix des exemples les plus notables et les plus acclamés du genre à ce jour.

Parmi les finalistes notables qui n’ont pas tout à fait fait la coupe, citons Fight Club, Misery, Black Swan et Burning, pour n’en nommer que quelques-uns.