DwarfHeim se dirigera vers Steam Early Access cet automne

DwarfHeim, le jeu de stratégie en temps réel fantastique et coopératif de Merge Games et Pineleaf Studio, a changé de vitesse. À la suite d’un test bêta multijoueur en juin, le développeur a annoncé que DwarfHeim se dirigerait vers le programme Steam Early Access cet automne, permettant à la communauté des joueurs d’aider à guider le reste du développement alors que le studio finalise le jeu.

«Nous voulons nous assurer que DwarfHeim est la meilleure expérience RTS coopérative qui soit», déclare Hans-Andreas Kleven, PDG de Pineleaf, dans un article sur la page Steam du jeu. «Notre lancement en accès anticipé cet automne nous permettra de continuer à développer le jeu avec notre communauté, de voir quelles fonctionnalités intéressent le plus les joueurs et d’apprendre ce qui peut être fait pour rendre DwarfHeim plus amusant.»

L’accès anticipé pourrait s’avérer inestimable pour un jeu coopératif comme DwarfHeim, qui dépendra fortement de son sens du défi par rapport à l’équilibre. L’idée est de diriger une bande de nains et de les aider à établir une colonie, puis de la protéger des assauts de créatures hostiles et de clans rivaux.

Voici la bande-annonce, au cas où vous l’auriez manqué:

Pineleaf a également annoncé un nouveau mode prévu pour DwarfHeim appelé escarmouche. En escarmouche, vous affronterez une série de plus en plus difficile d’adversaires IA, chacun sur sa propre carte qui offre ses propres nouveaux obstacles et difficultés.

Il n’y a pas encore de date fixée pour le lancement de l’accès anticipé, mais Pineleaf s’attend à ce que ce soit au début de l’automne. DwarfHeim lancera également une autre bêta fermée du 7 au 16 août, et vous pouvez découvrir comment y participer en consultant le serveur officiel Discord où ils vous trieront avec une barbe et un casque.