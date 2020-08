Le FC Barcelone cible le talent de Manchester City comme un remplaçant piqué

ManCitys Eric Garcia est issu de la jeunesse du FC Barcelone. Maintenant, les Catalans veulent récupérer le défenseur central. Le transfert a la priorité.

Eric Garcia fait partie d’une multitude de talents qui n’ont pas fait le saut de la prestigieuse La Masia, l’académie des jeunes du FC Barcelone, dans le domaine professionnel des Catalans. Au lieu de cela, le défenseur central a fait le pas dans le département jeunesse de Manchester City en 2017 afin de s’imposer également à long terme en équipe première.

L’Espagnol lui appartient depuis 2019, a fait ses débuts en septembre 2019 lors d’une victoire 8-0 contre Watford sous l’entraîneur et compatriote Pep Guardiola en Premier League, et a disputé 13 matches de championnat la saison dernière. Le fait que Guardiola s’appuie de plus en plus sur le joueur de 19 ans n’a pas échappé à son ex-club. Maintenant, le finaliste de la Liga courtise le retour de son ancien joyau.

Selon les informations de, Barca Garcia SPOX et Objectif a déclaré le transfert numéro un. Dans sa ville natale, le défenseur, qui est entretenu de manière intéressante par la légende du Barça Carles Puyol, entre autres, suivrait les traces de Gerard Pique. Le champion du monde 2010 a encore un contrat à Barcelone jusqu’en 2022, mais à 33 ans, il est l’un des nombreux joueurs plus âgés de l’équipe de l’entraîneur-chef Quique Setien.

Destination de transfert Barca Eric Garcia: Manchester City cherche à prolonger le contrat

Le contrat de Garcia avec Skyblues court également jusqu’en 2022, mais ils ne sont pas intéressés à laisser le bijou disparaître prématurément. Au contraire, à Manchester, on espère conserver plus longtemps l’international espagnol des moins de 21 ans. Les premières négociations contractuelles entre Garcia et le directeur sportif de City, Txiki Begiristain, devraient avoir lieu avant la crise corona.

Guardiola était également récemment optimiste quant à la localisation de Garcia. « Je suis convaincu qu’il restera, mais au final c’est sa décision », a déclaré le joueur de 49 ans. Si le Barça le voulait, « vous devez l’appeler ».

Garcia rend-il son avenir dépendant de Pep Guardiola?

Les rapports des médias espagnols suggèrent que l’avenir de Garcia pourrait également être lié à celui de son sponsor.

C’est ainsi que le jeune pourrait penser à un changement si Guardiola devait quitter le centre-ville après son document de travail, qui court jusqu’en 2021. Guardiola lui-même a récemment laissé son avenir ouvert.