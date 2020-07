10 meilleurs jeux Metroidvania pour Android!

Metroidvania est un genre amusant. C’est le sous-genre du genre action-aventure. Les jeux de ce genre ont généralement des éléments de la populaire série Metroid ou de la série Castlevania (souvent les deux). Le genre a un peu de culte sur mobile. Il existe également un nombre surprenant de metroidvanias (ou du moins de jeux avec des éléments metroidvania) sur mobile également. Étant donné que les jeux mobiles aiment briser plusieurs genres ensemble, il n’y a pas beaucoup de bons exemples de métroidvania pure. Pourtant, il y a de très bons jeux ici. Voici les meilleurs jeux metroidvania pour Android!

Maladie et endurance

Prix: Gratuit / jusqu’à 3,99 $ chacun

Ailment et Endurance sont deux roguelikes du développeur Ivan Panasenko. Ailment est le premier jeu et Endurance est la préquelle qui est venue plus tard. Les deux jeux ont des éléments décents, y compris des mécanismes de tir et d’action lourds, des tonnes d’armes et d’objets déverrouillables, et une histoire décente pour tout lier ensemble. La maladie a lieu sur un navire où l’équipage d’un personnage devient mauvais. L’endurance est l’histoire de pourquoi cela s’est produit. C’est un peu plus de crawler de donjon que de metroidvania, mais tous les éléments sont là sans la plateforme. De plus, les deux jeux sont des jeux premium donc il n’y a pas de micro-transactions.

Castlevania: Symphonie de la nuit

Prix: 2,99 $

Castlevania: Symphony of the Night était l’un des deux jeux qui définissaient le genre metroidvania. Il est disponible pour mobile et ce n’est même pas si cher. Le jeu est un portage complet de l’original pour PlayStation. En outre, le jeu prend en charge le contrôleur matériel, une nouvelle fonctionnalité de poursuite, des réalisations déblocables et la prise en charge de six langues. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire, vraiment. C’est l’un des originaux du genre et le port mobile est en fait bien donc nous le recommandons bien sûr aux gens.

Dandara

Prix: 5,99 $

Dandara est l’un des meilleurs exemples de metroidvania sur mobile. Cela ressemble un peu plus au côté Metroid et nous sommes d’accord avec ça. C’est un jeu de plateforme 2D avec un monde ouvert et de nombreux endroits à explorer. Les joueurs débloquent diverses armes au fur et à mesure de leur progression et peuvent revenir en arrière et voir les zones qu’ils ont explorées précédemment. Le jeu comprend également la prise en charge du contrôleur matériel, des puzzles, etc. C’est un jeu premium, vous ne payez donc que 5,99 $ une fois. Ça vaut chaque centime.

Cellules mortes

Prix: 8,99 $

Dead Cells s’appelle lui-même un voyou, ou un mélange entre voyous et métroidvania. Cela en fait un super jeu de niche. Celui-ci est un jeu de plateforme 2D avec un monde ouvert et des tonnes de choses à explorer. Il y a un peu moins de parkour que certains titres, mais cela compense avec une mécanique de combat satisfaisante. Le monde est interconnecté comme il se doit dans ce genre. Cependant, le jeu augmente l’intensité en introduisant la perma-mort. Il coûte 8,99 $ et c’est certainement l’un des jeux les plus difficiles du genre. Bonne chance!

Emulateurs

Prix: Gratuit / Varie

Le beau jour de Metroidvania était de retour à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Cela signifie qu’il est difficile de jouer les classiques sur la technologie moderne d’aujourd’hui sans utiliser d’émulateurs. Vous pouvez les trouver facilement pour SNES, NES, PlayStation, SEGA, Nintendo 64 et bien d’autres. Ainsi, vous pouvez lire tous les originaux sans trop de difficulté. Nous vous recommandons de commencer avec Metroid et Super Metroid car ce sont les jeux originaux de metroidvania. Le monde est votre huître à partir de là. Nous avons une liste des meilleurs émulateurs pour Android ici si vous voulez voir quelques options. John NESS, un excellent émulateur SNES, est lié au bouton.

ICEY

Prix: 2,99 $

ICEY est un jeu d’action à défilement horizontal 2D avec quelques éléments metroidvania. Le jeu est marqué par son combat vraiment exceptionnel et satisfaisant ainsi que par son excellente narration. Le jeu se concentre fortement sur ses mécanismes de combat et son histoire, il n’y a donc pas grand-chose à dire sur le périphérique. Beaucoup comparent ce jeu à un mélange entre une métroidvanie et un jeu de style DMC (Devil May Cry). C’est plus ou moins approprié. Celui-ci est un bon mélange de défi et de plaisir. C’est aussi relativement bon marché.

Robot veut Kitty

Prix: Gratuit / 3,99 $

Robot Wants Kitty est en fait une ancienne franchise. C’était un jeu flash sur certains sites Web, mais c’est la seule version mobile. Le jeu contient différentes zones à vérifier et différentes mises à niveau à débloquer. Le but ultime est d’amener ce robot au chat. Celui-ci est livré avec de bonnes choses hors de la boîte et comprend même son propre éditeur de niveau si vous souhaitez continuer à jouer après la fin officielle du jeu. Certes, ce n’est pas le meilleur exemple de metroidvania, mais c’est un jeu amusant et il a suffisamment d’éléments metroidvania pour être ici.

Swordigo

Prix: Gratuit / jusqu’à 1,99 $

Swordigo est un jeu de plateforme action-aventure et c’est en fait l’un des jeux les plus beaux de la liste. Les joueurs courent et battent les méchants avec une épée. Il y a une aventure à suivre, des énigmes à résoudre et des améliorations à obtenir. C’est aussi l’un des rares du genre sans graphisme de style rétro. Celui-ci s’appuie un peu plus sur le côté Castlevania des choses dans le genre metroidvania et c’est parfaitement bien. Les contrôles sont parfois frustrants, mais le jeu est l’un de ces joyaux cachés. C’est également très bon marché et même gratuit si vous utilisez Google Play Pass.

Nub’s Adventure

Prix: 1,99 $

VVVVVV est l’un des jeux metroidvania les plus uniques de la liste. Les graphismes ne sont rien à regarder, mais le jeu pour celui-ci est fantastique. Le joueur parcourt un monde interconnecté tout en évitant les obstacles et en progressant le récit. Vous ne penseriez pas que ce jeu serait bon si vous regardez simplement la bande-annonce sur YouTube, mais croyez-nous, c’est vraiment bien. Il est également bon marché à 1,99 $.

Teslagrad

Prix: 6,99 $

Teslagrad est un mélange entre une metroidvania et un jeu de puzzle. Vous obtenez la mécanique du jeu de plateforme 2D avec le parkour et le récit. Cependant, le jeu comprend également des pouvoirs intéressants pour vous aider à résoudre des énigmes pendant que vous jouez. Il y a un récit mais pas de dialogue, ce qui est un choix intéressant. Les graphiques sur celui-ci sont également très bons. Certaines autres fonctionnalités incluent la prise en charge des contrôleurs matériels ainsi que des appareils Android TV et Nvidia Shield. Les commandes de l’écran tactile pourraient être meilleures, mais le développeur l’a beaucoup améliorée depuis son lancement.

Bonus: AM2R

Prix: Libre

AM2R signifie «Another Metroid 2 Remake». Il s’agit en fait d’un remake de Metroid 2 de façon indépendante. Il ressemble, se sent et agit comme Metroid et c’est un excellent moyen de jouer au jeu sur mobile. Il comprend également des ajouts et des modifications pour améliorer le jeu à certains égards. Il n’y a que deux mises en garde. Le premier est le manque de disponibilité du Play Store. Vous devez le télécharger à partir d’un miroir de ce fil Reddit. Cela signifie que vous devez l’installer depuis l’extérieur du Play Store. Nous avons un tutoriel pour cela ici si vous en avez besoin. Les fans de Metroidvania considèrent ce titre comme l’un des titres incontournables du genre, même si le processus d’installation est plus compliqué. Assurez-vous de vérifier ce fil Reddit pour plus de détails.

