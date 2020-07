Émissions espagnoles enregistrées sur des plateaux d’autres pays

La production d’un programme télévisé nécessite de nombreuses ressources, dont l’emplacement se démarque, qui, dans la plupart des cas, est situé sur un téléviseur adapté aux besoins de chaque format. Cependant, Bien que la plupart des programmes espagnols soient enregistrés en Espagne, il y a eu des cas où cela ne s’est pas produit..

L’une des principales raisons pour lesquelles les programmes ont pu déplacer leurs enregistrements vers d’autres pays est de réduire les coûts de production en évitant de construire l’ensemble. Parfois, un « déménagement » peut économiser de l’argent par rapport au coût d’un format, mais ce n’est pas le seul prétexte pour lequel la décision a été prise de transporter l’équipement et d’autres ressources vers d’autres pays pour enregistrer différents programmes. Pour cette raison, Dans FórmulaTV, nous avons compilé quelques programmes espagnols qui, pour une raison ou une autre, ont transféré leurs enregistrements vers des décors ou des lieux à l’étranger.

une «Le mur: changez votre vie»

Carlos Sobera sur le tournage de ‘The Wall’

En 2017, Mediaset pariait de présenter à Telecinco le concours américain NBC « The Wall: Change your life », avec Carlos Sobera comme présentateur et qui est finalement arrivé en prime time le vendredi 23 juin. Pour l’enregistrer, la société de production Gestmusic a choisi de s’installer à Paris, notamment dans les 204 Studios La Plaine Saint-Denis situé dans la capitale française, car le format exigeait d’avoir une « Galton Machine », un mur de douze mètres de haut. Malgré le changement de pays, Sobera a réussi à y remporter un grand succès auprès du public gaulois, même si le présentateur a avoué que «je ne parle pas français, mais je me suis impliqué avec le public, je l’ai fait chanter, je l’ai fait célébrer. . « .

« Nous avons dû aller à Paris car ce n’était pas facile de trouver un scénario similaire en Espagne », a expliqué avant la première Manuel Villanueva, directeur du contenu de Mediaset, à FormulaTV. Une décision avec laquelle Telecinco et le producteur espéraient garantir le caractère spectaculaire du format avec un grand ensemble spécialement conçu pour le format. En fait, en France, le format a été très bien accueilli et ses installations n’étaient pas seulement utilisées pour diffuser en Espagne, mais il y avait aussi des pays comme la Belgique qui ont choisi d’enregistrer le même programme dans ces installations. De plus, ce même décor a été le théâtre d’autres productions françaises telles que 1 Le grand concours des animateurs de TF1 ou «La France a un incroyable talent», le «Got talent» français diffusé par M6.

deux «Ça me glisse»

Arturo Valls avec quelques comédiens sur le tournage de ‘Me resbala’

Après une diffusion régulière entre 2013 et 2015, ‘Me slipping’ a disparu de la grille Antena 3 et de nouvelles livraisons n’ont été enregistrées de nouveau, avec Arturo Valls en charge, que près de deux ans plus tard. À ce moment-là, le format avait remporté un grand succès en France et au Portugal, ce qui Shine Iberia, producteur de l’émission, a choisi de déplacer les enregistrements sur la scène déjà installée à Lisbonne, comptant sur la présence d’un public portugais.

Étant la même société en charge de la production du programme en Espagne et au Portugal, Shine Iberia a décidé de se passer d’un déploiement plus technique sur le territoire espagnol, puisque l’ensemble des «Me Slips» avait déjà été démantelé, pour déplacer l’équipe du programme et inviter des artistes dans la capitale portugaise. Une stratégie vers laquelle le producteur s’est tourné non seulement en 2017, mais aussi en 2019, quand Atresmedia a donné son feu vert pour enregistrer une série de spéciaux à avoir dans la chambre.

3 ‘Qui veut être millionnaire?’

Juanra Bonet et l’une des participantes à la spéciale «Qui veut être millionnaire? sur l’assiette

Le concours réussi d’origine anglaise «Qui veut être millionnaire? Il a atterri en Espagne en 1999, via Telecinco. Cependant, Antena 3 a pris le relais en 2005 et, en fait, était en charge de célébrer le vingtième anniversaire du format en Espagne, avec une série de spéciaux présentés par Juanra Bonet. Début 2020, le réseau Atresmedia a choisi de récupérer le format, mais en optimisant les moyens: l’équipe programme, produite par la société audiovisuelle et Warner Bros. ITVP Espagne, a décidé de s’installer en Pologne pour profiter de l’ensemble déjà existant dans TVN Studio Sekocin et enregistrer ces livraisons. Une décision à laquelle d’autres pays avaient déjà eu recours pour commémorer l’anniversaire du concours, car il s’agissait d’un événement unique.

Cependant, contrairement aux programmes mentionnés ci-dessus, la mécanique du concours exigeait un public qui comprenait parfaitement l’espagnol et que, de plus, ils avaient une connaissance de la culture générale espagnole, compte tenu de l’existence du fameux «joker du public». Pour cette raison, les responsables du format ont cherché un public parmi les résidents espagnols en Pologne, surtout s’ils étaient étudiants. Une stratégie qui, après le succès des différentes promotions lors de sa diffusion sur Antena 3, la chaîne et le producteur ont décidé de changer radicalement: ils enregistreront déjà plus de livraisons sur un plateau situé en Espagne, dont certaines qui incluront des célébrités comme David Broncano, comme annoncé par Antena 3 début juin.

4 «Guaypaut»

Carmen Alcayde avec quelques candidats de «Guaypaut»

En 2009, Telecinco a créé «Guaypaut», un concours présenté par Carmen Alcayde dans le style du «Grand Prix», dans lequel les participants ont dû surmonter un parcours plein d’obstacles. Connue à l’origine sous le nom de «Wipeout» aux États-Unis, où elle a été diffusée via le réseau ABC, la version espagnole est venue d’Endemol avec un ensemble aussi impressionnant que complexe, c’est pourquoi il a été décidé que l’équipe déménagerait, rien de plus et rien de moins, en Argentine.

Profitant de l’été 2008 dans le pays d’Amérique latine, l’équipe a déménagé dans une installation à cinquante kilomètres de Buenos Aires, où il a été installé sur deux mois pour enregistrer les livraisons prévues. Là, plus d’une centaine de professionnels ont travaillé sur « The Great Wipeout Obstacle course », un ensemble spectaculaire qui s’est étendu sur une superficie de six hectares dans lesquelles se trouvaient les gigantesques structures utilisées tout au long du concours, telles que des rampes géantes, des lacs artificiels, de grandes poutres, des grues, ainsi que des tentes pour les candidats (dix hommes et dix femmes) et tout l’équipement de production, l’éclairage, l’art , etc.

5 Réalités d’aventure

Lara Álvarez, Raquel Sánchez Silva et Paula Vázquez, présentatrices de «Survivientes», «Pekín Express» et «El Puente»

Les réalités de l’aventure qui se sont développées en Espagne au cours des dernières années sont des cas particulièrement particuliers.. Des formats tels que «Survivientes» (2000), «Pekín Express» (2008), «Around the World Live» (2009), «Impossible Expedition» (2013) ou «El Puente» (2017), compte tenu de son développement dans d’autres pays, ont eu des ensembles et des installations dans leurs emplacements respectifs. Ainsi, dans le cas de «Survivors», la téléréalité a non seulement diffusé des galas espagnols, mais aussi gardé une équipe sur un plateau dans les différents endroits où ses concurrents se sont rendus, comme le Panama, les Seychelles, Saint-Domingue et le Honduras. En fait, dans les dernières éditions enregistrées à Cayos Cochinos, le programme a partagé la palapa avec la version italienne, de sorte que, jusqu’à ce que son édition ne soit pas terminée, l’espagnol ne pouvait pas commencer.

Quant à «Pekín Express», le concours présenté par Paula Vázquez, Raquel Sánchez Silva, Jesús Vázquez et Cristina Pedroche dans les différentes éditions développées et diffusées à Cuatro, Antena 3 et laSexta, le parcours de 10 000 kilomètres qu’il signifiait pour participants à chaque édition ont poussé l’équipe à installer le matériel nécessaire à chaque arrêt des différentes étapes. Une stratégie similaire à celle menée avec ‘Around the world live’, où les candidats se sont rendus à différents points de la planète où ils ont effectué des tests; ou impossible Expedition impossible », où dix paires de candidats ont visité le Maroc et ont subi des tests physiques et d’habileté. Dans le cas de «El Puente», le format présenté par Paula Vázquez déplacé en Patagonie (Argentine), où les candidats devaient construire un pont de 300 mètres de long en un mois, pour atteindre l’île où se trouvait le prix.

6 ‘Fort Boyard’

Félix Álvarez, Paula Vázquez et Óscar Ladoire dans la forteresse de «Fort Boyard»

En 2001, le format «Fort Boyard», originaire de France, a atterri sur Telecinco, où l’équipe et les candidats ont déménagé dans une enclave au milieu de la mer où ils ont vécu une aventure de style pirate et ont été utilisés pour plusieurs versions du programme. de tout le monde. Ainsi, le format a été enregistré, comme dans la version originale, en la construction militaire qui a donné son nom au concours et qui constituait une île artificielle située entre l’Île-d’Aix et l’Île d’Oléron, dans le détroit de Pertuis d’Antioche.

Avec une superficie de plus de 2500 mètres carrés, 68 mètres de long et des murs de 20 mètres de hautLe site dispose également d’un patio intérieur de 42 mètres de long et a été comparé par le producteur Jacques Antoine en 1989, après quoi il a été restauré pour devenir un téléviseur. En fait, des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Grèce, les Pays-Bas, la Russie, Israël, l’Algérie, la Corée du Sud ou la Turquie sont passés par là, pour ajouter plus de 31 télévisions internationales qui sont venues à Fort Boyard pour enregistrer leur version du programme français à succès, présenté en Espagne par Paula Vázquez, Félix Álvarez et Óscar Ladoire, tout au long d’une seule saison, étant donné que Telecinco a choisi de ne pas renouveler le format.

7 Compétitions internationales

«Des beautés à l’eau» (1990) et «Jeux sans frontières» (2020)

Un autre cas curieux et assez spécifique est celui des formats auxquels différents pays ont participé, tels que «Jeux sans frontières» ou «Beautés sur l’eau», deux concours dans lesquels l’Espagne a affronté d’autres pays d’Europe. Des programmes qui ont la particularité que, malgré l’enregistrement des mêmes tests chez les candidats, chaque pays participant avait ses propres présentateurs. Dans le cas de la première, le format remonte à 1965, bien que l’Espagne n’y ait pas participé avant sa deuxième étape, développée entre 1988 et 1999. Cependant, l’Espagne a choisi de parier sur la diffusion du «Grand Prix» de 1992, L’année dernière, où elle a participé à l’événement européen jusqu’à ce que Mediaset décide de récupérer le format en 2019. Avec Joaquín Prat et Lara Álvarez au premier plan, l’Espagne est revenue pour la cinquième fois au format pour concourir, cette fois contre l’Italie, l’Allemagne, la Grèce, Russie et Pologne. Un événement international qui s’est déroulé entre septembre et octobre 2019 dans les légendaires studios Cinecittà de Rome, où les différentes installations ont été mises en place pour réaliser les tests.

Dans le cas de «Beautés dans l’eau» le format d’origine italienne qui a été diffusé sur Telecinco au cours des étés 1990, 1992 et 1993, a été inspiré par «Jeux sans frontières», mais avec une différence: les concurrents ont dû faire face à des tests dans l’eau. Parmi eux, il y en avait des aussi curieux que le «baiser sous l’eau», un défi dans lequel les concurrents devaient embrasser sous l’eau et endurer le plus longtemps possible. Pour ce faire, les équipes se sont déplacées en Italie, les installations du parc aquatique Aquaria Park, dans la ville de Cervia, jusqu’à ce que la dernière étape se soit déplacée à Bellaria. Une route dans laquelle le format a eu des présentateurs tels que Norma Duval, Andoni Ferreño ou Loreto Valverde et qui a même donné lieu à une « suite » moins estivale, « Beauties in the Snow ».

8 Charognards

Bertín Osborne avec les concurrents de «Scavengers»

En 1994, Bertín Osborne était en charge de la présentation du concours ‘Scavengers’, diffusé sur Antena 3 et produit par Twentieth Century Fox et Julian Grant Television. Le format espagnol, dans un style futuriste, a choisi de recycler les supports du programme britannique original, présenté la même année par John Leslie. Pour ce faire, l’équipe a déménagé London Pinewood Studios, surtout connu pour être la scène d’innombrables classiques du cinéma, et qui avait le grand espace requis pour la production du programme.

L’esthétique du concours a été une touche innovante à la télévision de l’époque, situant le présentateur et les candidats dans un vaisseau spatial avec un certain air à celui dans lequel se déroulait le film « Alien, le huitième passager », à laquelle s’ajoutait l’utilisation de certains effets spéciaux qui étaient en charge de la société Image Animation. Sur le plateau londonien, Osborne a tenu le rôle de « commandant » et a dû guider les concurrents, par paires, à différents tests, où ils se sont affrontés séparément ou dans un « tous contre tous ». Défis ils étaient accompagnés d’un script différent dans chaque tranche et que, entre les différents tests, il avait même des croquis et des gags sur la même scène, pour animer la diffusion.

9 ‘La fourmilière’

Pablo Motos et Will Smith célèbrent les 2 000 programmes de «El hormiguero»

Le cas de «El hormiguero» est différent des autres programmes mentionnés ci-dessus. Bien que ceux-ci se soient déplacés vers d’autres pays pour économiser sur les coûts de production ou parce que les mécaniciens du programme l’ont demandé, Le cas du programme présenté par Pablo Motos et ses quelques transferts vers d’autres pays est dû plutôt à éviter des problèmes d’horaire avec différents invités. Ainsi, l’équipe « El hormiguero » a voyagé à l’étranger pour la première fois en 2013, pour assister à la réunion de Will Smith à Londres, un événement dans lequel ils avaient un public composé de résidents espagnols au Royaume-Uni. Afin d’avoir la présence de stars hollywoodiennes dans le programme, l’équipe de «El hormiguero» s’est déplacée à plusieurs reprises dans différentes parties de l’Europe comme Paris, Londres ou Berlin, des endroits où ils ont utilisé la même stratégie pour choisissez le public qui pourrait être pendant l’enregistrement.

Une fois à chaque destination, l’équipe a mis en place le plateau auquel son public est plus habitué, afin d’enregistrer des programmes avec des célébrités internationales comme Tom Hanks, Hugh Jackman, Tom Cruise, Emily Blunt ou Margot Robbie, dans le cadre de leurs tournées internationales de promotion de leurs différents films. Lors de ses dernières visites à l’étranger, le programme Pablo Motos s’est rendu à Londres pour rencontrer Will Smith, qui était en déplacement avec l’équipe « Aladdin ». Une réunion qui a été enregistrée sur le plateau numéro 1 de la BBC et qui était très spéciale: ‘El hormiguero’ a célébré son 2000e programme avec l’un des principaux responsables de l’impulsion que le format a reçu à ses débuts, grâce à son premier et réussi visite en 2009, avec laquelle Smith a fini par forger une relation étroite avec Motos.

Prime ‘Embarras’

Mbaka Oko, Luis Fernández et Corina Randazzo, présentateurs de «Vergüenza ajena made in Spain»

Tout comme les formats espagnols se sont tournés vers des décors à l’étranger pour enregistrer leurs livraisons, il y a eu d’autres pays qui se sont également tournés vers les décors espagnols pour enregistrer leurs programmes respectifs. Un cas particulièrement frappant est celui du format « Vergüenza ajena Made in Spain », créé en 2016 sur MTV avec Luis Fernández, Mbaka Oko et Corina Randazzo à la barre, dont l’enregistrement a eu lieu sur un plateau madrilène de la société de production La Competencia. Certaines installations de l’entreprise et de MTV en ont profité, même en utilisant des maquilleurs, des caméras et d’autres chefs d’équipe, étant donné que ont été utilisés pour tourner des versions du format pour des pays comme la France, l’Italie, la Hollande, la Belgique et même pour la diffusion en Afrique. Des versions qui, pour faire rire selon les vidéos diffusées au format, avaient un public de chaque pays.

Un autre exemple de cette stratégie a été trouvé avec le concours «Ben 10 Challenge». Le format a été présenté en première sur la chaîne pour enfants Boing en 2017 avec David Amor en tant que présentateur et son enregistrement était également en charge de La Competencia. Pour cela, le producteur a eu recours à un ensemble de 1 400 mètres carrés situé à la périphérie de Madrid, dans laquelle non seulement la version espagnole a été enregistrée, mais des adaptations ont également été apportées par l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, la Turquie, la Pologne et le Moyen-Orient, qui avaient leurs propres présentateurs et concurrents, qui ont fini par totaliser 480 enfants et adultes qui se sont rendus dans la capitale espagnole. Une décision par laquelle l’équipe de production a fait transporter du matériel de Los Angeles par bateau pendant plusieurs mois, la ville américaine étant le siège de The ATS Team, la société en charge de la conception de la production, qui a fini par employer plus de deux cents personnes dans chaque programme. Des stratégies très similaires à celles suivies par l’Italie lors de sa première saison de «Caduta Libera», sa version de «Now I fall!, dont l’enregistrement a eu lieu dans les studios de l’émission espagnole de Sant Just Desvern (Barcelone), avant que l’enregistrement ne s’installe en Italie après avoir consolidé le succès du concours auprès du public italien.