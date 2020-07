Comment utiliser des chaînes en Python

Python est l’un des langages de programmation les plus faciles à maîtriser, et également l’un des plus puissants et des plus demandés. Apprendre le Python n’est pas seulement amusant à ce moment-là, mais c’est aussi un fantastique mouvement de carrière. L’un des premiers concepts que vous devrez vous familiariser à cette fin est de savoir comment utiliser les chaînes. Dans cet article, vous apprendrez à créer, modifier et concaténer des chaînes en Python.

Alors… quelle est la chaîne?

Si vous vous grattez la tête, une chaîne est une variable qui représente une série de caractères alphanumériques et de symboles. Cela peut être un nom, un mot ou une phrase entière.

Les chaînes sont utiles lorsque vous souhaitez afficher du texte à l’écran qui pourrait changer en réponse à la saisie de l’utilisateur. Ils sont également utiles pour stocker des données: par exemple des noms dans une base de données.

Python facilite la création de chaînes. Tout ce que vous devez faire est de choisir le mot qui va représenter votre chaîne, puis de stocker les données à l’aide du signe égal.

Seulement:

name = “Adam”

Crée une chaîne appelée «nom» puis stocke «Adam» comme valeur.

Vous pouvez maintenant afficher la valeur du nom sur l’écran comme ceci:

print(“Hello”, name)

Notez que l’utilisation d’une virgule de cette façon insérera un espace entre les deux éléments.

Si vous écrivez:

name = input(“Please enter your name:”) print(“Hello”, name)

L’utilisateur pourra alors saisir son nom et être ensuite accueilli personnellement!

Maintenant que vous savez comment créer une chaîne, nous devons ensuite apprendre à modifier la valeur, à obtenir des caractères spécifiques et à concaténer une chaîne en Python.

Comment concaténer une chaîne en Python

Si vous souhaitez modifier la valeur d’une chaîne, il vous suffit de la réaffecter avec un autre «=».

Par exemple:

name = “Adam” name = “Barry” print(name)

Imprime «Barry» à l’écran.

Si vous voulez savoir comment concaténer une chaîne en Python – ce qui signifie que vous ajoutez à la fin ou peignez deux chaînes – alors il vous suffit d’utiliser le symbole plus. Par exemple:

name = "Adam" name = name + " Sinicki" print(name)

Cela ajoute mon nom de famille à la chaîne. Notez que je me suis également souvenu d’inclure un espace entre les deux noms!

L’autre option pour concaténer une chaîne en Python consiste simplement à en ajouter deux ensemble:

firstName = "Adam" surname = " Sinicki" name = firstName + surname print(name)

Obtenir la longueur et les caractères

Si vous voulez obtenir la longueur d’une chaîne, vous pouvez le faire en utilisant len ().

len(surname)

Comme vous pouvez l’imaginer, cela vous indiquera la longueur de la chaîne.

Cela peut être utile si vous souhaitez obtenir un caractère spécifique de votre chaîne:

firstName = "Adam" surname = " Sinicki" name = firstName + surname print(name[7])

Cela renvoie le caractère avec l’index «7». Notez que ce n’est pas le 7e caractère, mais en fait le 8e, car le premier caractère a toujours l’index «0». C’est la même chose lorsque vous utilisez des listes en Python.

Connaître la longueur d’une chaîne avant d’essayer de récupérer une lettre est utile, car cela garantit que nous n’essaierons pas d’obtenir un caractère qui ne correspond pas à la longueur de la chaîne – ce qui provoquerait une erreur.

Vous pouvez renvoyer une plage de caractères à partir d’une chaîne comme ceci:

print(name[3:7:1])

Ici, vous demandez la première lettre de la plage: la dernière lettre de la plage: le nombre de pas.

Plus d’astuces

Vous savez maintenant comment concaténer une chaîne en Python, comment renvoyer des caractères spécifiques et plus encore! Voici quelques autres choses intéressantes que vous voudrez peut-être faire…

Vous pourriez vous demander si une certaine valeur est contenue dans une chaîne. Par exemple, cela pourrait signifier rechercher un mot-clé dans une phrase. Vous pouvez le faire avec « in ». Cela renvoie une valeur vraie ou fausse (booléenne) qui peut être utilisée pour le flux de contrôle.

Enfin, vous pouvez également rechercher dans une chaîne comme ceci:

name.find(“Sinicki”)

Si Python trouve une correspondance, il retournera l’index de cette sous-chaîne. S’il ne le trouve pas, il renverra la valeur « -1 ».

Alors voilà! Vous savez maintenant comment concaténer une chaîne en Python et bien plus encore! Faites-nous savoir ce que vous voulez savoir ci-dessous.