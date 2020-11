10 méchants de films d’horreur qui avaient … un peu raison

Paramount Pictures

Nous avons tous été là: une frénésie d’horreur de fin de soirée, un tas de cadavres et un psychopathe cliché qui se déchaîne sur le fait que tout cela était pour le «plus grand bien». Habituellement, un méchant de film d’horreur a clairement tort, mais de temps en temps, un psychopathe spécial vient avec une excuse si bonne qu’elle vous fait penser: «putain, suis-je fou ou est-ce que ce type a du sens ? »

La bonne nouvelle est que non, vous n’êtes pas un Hannibal Lecter en herbe. Il s’avère qu’il y a des méchants qui, aussi tordus que cela puisse être, ont un code moral distinct. «Mais chacun est le héros de sa propre histoire!» Je vous entends demander. Eh bien, baissez vos fourches et vos torches, car cette liste est dédiée à ces méchants d’horreur dont les actions ne sont pas seulement une auto-rationalisation macabre, mais plutôt objectivement justifiables à certains égards.

Prenons un innocent qui a été torturé par la méchanceté humaine au point de représailles; ou un utilitariste, qui fait du mal à quelques-uns pour le bien du plus grand nombre. De plus, considérez ceux qui ne causent de la souffrance qu’incidemment parce que c’est dans leur nature. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, nous explorons maintenant une véritable générosité de monstres moralement gris qui pourraient très bien attraper un coup pire qu’ils ne le méritent.