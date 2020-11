La saison 17 de Clash Royale s’appelle Treasures of the Old King

Grunt Style Day of the Dad T-Shirt - Royal S

S - Royal - Le Gront Style Day of the Dad T-Shirt est conçu avec du coton anneaux 100% peigné pour un confort et une usure doux et toute la journée. Il est doté d’un design sans étiquette, sans démangeaisons et collier côtelé qui won't perdre sa forme. Il n’y a pas de meilleure façon de montrer votre fierté américaine