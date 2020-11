Dr Disrespect établit un record du monde et n’est pas lié au streaming

En matière de streaming, Dr Disrespect est bien au-dessus de tout le monde en termes de qualité de production et d’innovation. Alors que la communauté des joueurs l’apprécie pour son contenu, elle oublie parfois que Doc est également un joueur tout aussi doué. Le streamer a une énorme histoire de jeux de tir, et la chimie entre Doc et Rogue Company a ses propres aspects uniques.

Le Dr Disrespect a récemment joué à Rogue Company en direct et a fini par établir un record du monde:

Établissez le record du monde aujourd’hui dans @RogueCompany pour la plupart des victoires consécutives à 15. Il ne sera jamais cassé… n’est-ce pas @ScottGandhi? – #Doctober (@drdisrespect) 30 octobre 2020

«Il ne sera jamais brisé… non?» Dr Disrespect sur son record du monde

Apparemment, le Dr Disrespect a maîtrisé Rogue Company et a remporté 15 matchs de suite et établi un record du monde. Le streamer veut s’assurer que ce record reste invaincu. À ce titre, il a demandé à Scott Gandhi, concepteur principal de Rogue Company, «Il ne sera jamais cassé… non?»

La séquence de 15 victoires consécutives de Doc n’était pas le seul point culminant du flux. Il a frappé un parfait «360 no scope» avec un fusil de sniper et c’était un plaisir à regarder.

Ce snipe 360 ​​sans lunette aujourd’hui était incroyable. Yaya! pic.twitter.com/lyARS9C9IJ – L4YER_CAK3 (@layer_cake) 30 octobre 2020

Doc a sa propre peau et une carte dans Rogue Company

Grâce à une énorme collaboration, Doc a sa propre peau et une carte dans Rogue Company. Nommé Dr Disrespect Dallas, la tenue légendaire correspond parfaitement à la personnalité de Doc. Avec l’armure noire et rouge, le mulet, le casque, les lunettes de soleil et la moustache, la peau est très authentique.

Outre la peau du personnage, Doc lui-même a conçu une carte nommée « The Arena », et elle montre la zone fictive de Doc pour la diffusion en direct. Avant sa carrière de streaming, Herchel «Guy» Beahm était un concepteur de cartes pour la franchise Call of Duty. Il a conçu des cartes pour des jeux comme Call of Duty: Advanced Warfare.

Par conséquent, Doc et Scott Gandhi ont travaillé ensemble pour une carte exclusive Dr Disrespect, et cela s’est plutôt bien passé. En conséquence, Rogue Company a largement bénéficié de cette collaboration.

Malgré une interdiction choquante de Twitch, le Dr Disrespect a fait ses preuves sur YouTube et a retrouvé son large public. En raison de son énorme succès en tant que streamer, Doc est lui-même devenu une marque. Les fans ont hâte d’assister à davantage de disques de ce type de la part du «concurrent le plus impitoyable de l’histoire du jeu vidéo».

