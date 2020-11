10 films sensiblement différents de leur matériel source

L’industrie du cinéma est toujours à la recherche de bons matériaux qu’il peut transformer en succès cinématographiques. Du parrain au MCU, cela a été une tactique très réussie tant sur le plan critique que commercial. Et même depuis ses débuts, avec Nosferatu de 1922 par exemple (une adaptation non officielle de Dracula), le film qui en résulte diffère de sa source; parfois, un texte est choisi et dépouillé pour ses parties au cours de son engagement en celluloïd.

Qu’il s’agisse de rationaliser des livres de longueurs lourdes ou de ranger des événements de la vie réelle, le fait que les films s’écartent souvent de leurs sources n’est généralement qu’une nécessité pratique compréhensible. Il existe cependant certains cas où des changements plus radicaux ont été apportés – et pas toujours pour des raisons évidentes.

Qu’il s’agisse de casting douteux, de changements de lieu et de lieu, ou même de changement de genre, il existe des films qui s’écartent tellement de leurs sources que vous pourriez être pardonné de ne pas reconnaître sur quoi ils étaient basés en premier lieu.

Anticipez certains spoilers dans cette liste. Bien qu’il y ait eu des efforts pour faire preuve de tact ici, il n’est pas toujours possible d’éviter de laisser échapper quelques détails clés. Dans cet esprit, ce sont les films qui s’écartent le plus de leurs ancêtres, que ce soit en changeant les points de l’intrigue ou même les genres.