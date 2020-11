Klopp se muselle lorsqu’il critique la date limite: « Pure perte de temps »

La défaite inutile en Ligue des champions est à peine digérée, et Jürgen Klopp et Liverpool FC se dirigent déjà vers le duel de Premier League à Brighton – et cela à l’heure du déjeuner mal aimée. La colère du chef d’équipe Klopp à propos du coup d’envoi anticipé de samedi (13h30) ne s’est pas encore calmée, même s’il s’est muselé.

« Quoi que je dise: ça n’aide pas. Alors j’arrête de parler. C’est une perte de temps », a déclaré vendredi le joueur de 53 ans, visiblement énervé. « Je parle de problèmes qui affectent toutes les équipes et tous les joueurs », a-t-il déclaré. « Mais pour le moment, cela ne concerne que nous, jusqu’à la fin de l’année: nous n’avons que des matchs de mercredi (puis des matchs de samedi matin). »

Après la faillite de première classe contre Atalanta Bergame (0: 2), Klopp aurait accepté avec gratitude plus de régénération pour son équipe toutes les heures – et pourtant les Reds doivent travailler à nouveau samedi le plus tôt possible. C’est le souhait du titulaire des droits. Klopp avait déjà exprimé sa colère à ce sujet plus que clairement.

« Ciel et BT faut parler, car si nous continuons à jouer mercredi puis samedi à 12h30 (heure locale), je ne suis pas sûr que nous finirons la saison avec onze joueurs », a déclaré Klopp dimanche dernier après la victoire 3-0 contre Leicester City Les émetteurs BT Sport et Ciel partagent les droits de télévision payante de la Premier League et sont autorisés à programmer les matchs aux heures de coup d’envoi souhaitées. Klopp a décrit le rythme de midi du mercredi / samedi comme un «tueur complet» et un «crime».

Compte tenu de la date précoce du match de Brighton, Klopp avait épargné quelques stars contre Bergame, après tout, Liverpool est en proie à de graves problèmes de blessures. « Si vous me posiez des questions sur ma liste, je ne pourrais pas vous le dire. Je dois attendre que le service médical me le dise, » se plaignit Klopp maintenant.

Après tout, le capitaine Jordan Henderson, qui a subi une blessure musculaire avec l’équipe nationale anglaise et a raté les deux matchs précédents, pourrait revenir dans la formation de départ. Le milieu de terrain s’est à nouveau entraîné avec l’équipe jeudi.