Le Grogu du mandalorien: le vrai nom de Baby Yoda et l’origine de Star Wars expliqués

Le lien entre Mando et Grogu est le noyau émotionnel de cette émission, et il est peu probable que Disney envisage de se débarrasser de ce qui fonctionne de si tôt. D’ailleurs, bien que nous soyons au point de la Guerres des étoiles chronologie lorsque Luke est probablement occupé à construire sa propre académie Jedi et à recruter des padawans, nous savons comment tous ses étudiants se sont retrouvés: soit morts aux mains de Kylo Ren, soit agents du côté obscur. Personne ne veut ça pour notre petit Grogu. Je parierais que le jeune choisira plutôt la vie d’un mandalorien, confirmant que le titre de l’émission se réfère autant à lui qu’à Din Djarin.

Quoi qu’il en soit pour Grogu, qui devra probablement faire son choix d’ici la fin de la saison, il est clair que nous sommes prêts à découvrir encore plus de mystères des Jedi en visitant Tython, une planète qui, dans l’ancienne continuité de Legends, servait de le berceau même de l’Ordre. Ça va être fascinant de voir la planète en live-action. Tython pourrait-il être le site du dernier duel de Din avec Moff Gideon dans quelques semaines?