10 films de science-fiction dont tout le monde se souvient pour une scène

La science-fiction est un genre qui se définit par ses plus grands moments.

Après tout, pouvez-vous penser à ET l’extra-terrestre sans penser à Elliot et ET en silhouette alors qu’ils volent à travers la lune? Pouvez-vous penser à L’Empire contre-attaque sans évoquer l’image de Luke perdant la main et découvrant sa véritable filiation?

La science-fiction suspend toutes nos règles terrestres et les remplace par une histoire futuriste et fantastique où pratiquement tout est possible. On ne peut nier l’attrait du genre – ou son succès – pendant son mandat sur nos écrans.

Il existe un certain nombre de films de science-fiction qui sont depuis longtemps devenus synonymes de leurs plus grands moments. Certains sont des classiques avec une scène qui se démarque infiniment plus mémorable ou citable que les autres, et certains sont des titres moins regardés avec un gros crochet dont tout le monde a entendu parler. Une chose est sûre, cependant: chacune de ces scènes de films de science-fiction a imprégné à la fois la culture pop et les esprits et les souvenirs de leur public.

Que vous les aimiez, les détestiez ou que vous ne les ayez même jamais vus, il y a de fortes chances que vous sachiez de quelle scène nous parlons dès que vous aurez lu le nom du film – et c’est le genre de réputation que vous pouvez » t acheter.