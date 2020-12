Le nouveau passe de combat de Rainbow Six Siege est le plus grand et le plus long de tous les temps

L’opération Neon Dawn est arrivée dans Rainbow Six Siege, apportant avec elle une nouvelle passe de combat. À 100 niveaux, il s’agit de la plus grande passe de bataille de siège jamais réalisée, et elle devrait durer toute la saison, ce qui en fait également la plus longue passe de bataille.

Le nouveau laissez-passer de combat Six Invitational pour le jeu multijoueur est maintenant disponible et il dispose d’une piste premium disponible pour 1200 crédits R6 (qui coûtent 9,99 USD si vous les achetez directement). 30% des revenus vont à la cagnotte du Six Invitational. Vous y trouverez une sélection de produits cosmétiques tels que des skins, des enveloppes d’armes, des breloques, etc. à débloquer et à gagner sur les pistes gratuites et premium, et vous aurez toute la saison pour le compléter. C’est la plus longue que nous ayons jamais eue avec une passe de combat Rainbow Six Siege.

La passe de combat arrive parallèlement à la refonte de Skyscraper et aux débuts de l’opérateur thaïlandais Aruni, un défenseur qui peut installer des grilles laser appelées portes Surya au-dessus des portes. Celles-ci porteront un toast à tout ce qui les traverse, ce qui peut donner à l’équipe en défense un temps supplémentaire crucial.

Voici la bande-annonce:

Comme vous pouvez le voir, les motifs de la peau se penchent fortement dans la partie « néon » de Neon Dawn.

Nous avons rassemblé ici tout ce que nous savons sur l’opération Neon Dawn, alors allez-y si vous avez besoin d’étudier pendant que vous téléchargez et installez le lourd patch PC de 60 Go, qui est disponible maintenant.