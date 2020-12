Shane Warne exhorte Will Pucovski à se préparer au baptême du feu lors de l’ouverture du test contre l’Inde

Shane Warne a averti le jeune pistolet Will Pucovski qu’il ferait face à un baptême du feu contre une équipe indienne gonflée s’il faisait ses débuts en test à Adélaïde.

Après avoir renforcé sa thèse pour un début d’essai avec un barrage de courses de bouclier dans la phase préparatoire, Pucovski semble maintenant une certitude d’ouvrir pour l’Australie après la blessure de David Warner.

Warne prédit également que Pucovski s’associera au partenaire sortant de Warner, Joe Burns, mais dit que le prodige du bâton ne l’aura pas à sa manière s’il choisit.

« Il joue contre certains des meilleurs quilleurs du monde sous des lumières avec une balle rose à Adélaïde », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Ce n’est jamais facile du tout, (mais) vous devez saisir l’opportunité quand vous l’avez et j’espère que Pucovski pourra le faire.

Will Pucovski et Joe Burns seront probablement le couple d’ouverture de l’Australie pour le premier test à Adélaïde (Getty)

« Je pense que ce sera Pucovski et Burns. Pucovski est là et c’était lui ou Burns et maintenant sans Warner, je suppose que ces deux-là seront probablement les principaux candidats.

« Mais nous ne savons pas, ça pourrait être quelqu’un comme Shaun Marsh ou D’Arcy Short, qu’ils pourraient aussi faire venir. »

Déjà en baisse de 0-2 dans la série ODI de trois matchs, Warne prédit que l’Inde ira en enfer pour le cuir lors de l’ouverture du test à Adélaïde, d’autant plus que ce sera le dernier match que le skipper Virat Kohli jouera avant de rentrer chez lui pour être avec son partenaire. pour la naissance de leur enfant.

« Ne les annulez pas, mais je pense qu’ils vont avoir un peu de mal sans Virat Kohli après ce premier test », a-t-il déclaré.

« L’Inde va discuter à plat pour essayer de gagner ce premier test à Adélaïde. »