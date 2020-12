Le Real Madrid s’est embarrassé contre Donetsk et doit craindre

Le Real Madrid est menacé d’une fin sensationnelle en phase de groupes de la Ligue des champions (voici les moments forts de la vidéo), Jürgen Klopp est dans les 16 derniers de la Ligue des champions avec Liverpool.

Le Real avec Toni Kroos a continué son traumatisme ukrainien et a également perdu le deuxième match contre Shakhtar Donetsk 0-2 (0-0), une équipe de croupe de Liverpool a gagné 1-0 (0-0) contre l’Ajax Amsterdam et a déjà remporté le groupe. Parfait.

La première fois qu’ils ont rencontré Donetsk, le Real a perdu 3-2 dans son propre stade. En raison de la nouvelle faillite contre les champions ukrainiens, qui ont chuté contre le Borussia Mönchengladbach 0: 6 et 0: 4, Los Blancos sont sur le point d’être éliminés en phase de groupes. Le Brésilien Dentinho (57e) et l’Israélien Manor Solomon (83e) ont marqué les buts à Kiev.

« Je ne démissionnerai pas », a déclaré par la suite l’entraîneur vedette critiqué Zinedine Zidane. Il a parlé d’une situation « compliquée » et a exigé: « Nous devons mettre tout notre caractère et notre fierté ensemble et gagner le dernier match! Nous allons y croire et nous battre. »

Dans le tableau du groupe B, Donetsk a dépassé les Espagnols avec le même nombre de points grâce à la comparaison directe remportée, le Real ne doit donc pas perdre contre le leader Gladbach la semaine prochaine pour atteindre les huitièmes de finale.

Ligue des champions: l’équipe de croupe de Liverpool bat l’Ajax – Salzbourg peut espérer

Jürgen Klopp peut se sauver de tels jeux d’arithmétique. Son équipe des Reds affaiblie a eu du mal contre l’Ajax, mais après avoir perdu contre Atalanta Bergamo la semaine précédente, ils ont été inoffensifs et ont même remporté le groupe tôt grâce à Curtis Jones (58e). Les rivaux de la Ligue, Manchester City, ont également réussi cela avec un match nul 0-0 au FC Porto.

Klopp, qui manquait déjà de nombreux habitués, a dû remplacer le gardien Alisson à bref délai contre les champions du record néerlandais. Pour lui, le débutant de 22 ans en Ligue des champions Caoimhin Kelleher s’est déplacé entre les postes.

L’Atalanta Bergame avec le joueur national Robin Gosens a sauvé un 1: 1 (0: 1) contre les champions danois auparavant inutiles, le FC Midtjylland, et a maintenant besoin d’un match nul en finale de groupe à Ajax pour avancer.

Le RB Salzburg a gardé sa chance pour les huitièmes de finale dans le groupe du Bayern (les temps forts dans la vidéo). Les champions de la série autrichienne ont gagné 3-1 (2-0) au Lokomotiv Moscou et ont également profité du match nul de Munich à l’Atletico Madrid.