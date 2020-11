10 acteurs qui ne jouent que dans les pires films

Il ne fait aucun doute qu’Hollywood est une industrie implacablement impitoyable, où la renommée et le succès peuvent arriver en un rien de temps grâce à la chance plus que toute autre chose, et s’évaporer tout aussi soudainement.

Il faut tellement faire un bon film qu’il n’est pas surprenant que la plupart des filmographies d’acteurs aient au moins quelques ratés critiques, car vous avez besoin de plus qu’un peu de chance de votre côté – et d’un jugement solide – pour démarrer.

Ensuite, il y a des acteurs qui vont complètement dans l’autre sens, jouant dans une série de films mal reçus, qui, si cela continue assez longtemps, peuvent ternir irrémédiablement la position de l’acteur dans l’industrie.

Ces 10 acteurs, pour la plupart talentueux à part entière et nombre d’entre eux même grands lauréats, ont néanmoins subi une brutale séquence de défaites en ce qui concerne les critiques – sinon aussi le box-office -.

Bien que dans certains cas, il soit clair que les acteurs ne font que prendre des chèques de paie faciles à gauche et à droite, il est néanmoins déprimant de ne pas prêter leurs compétences à des projets plus valables.

Tout ce qu’il faut, c’est un rôle pour commencer un retour, mais vous ne devriez probablement pas espérer pour ce lot …