Un score d’histoire de Star Wars sur vinyle la semaine prochaine

Mondo se dirige vers une galaxie lointaine, très lointaine, pour la sortie de leur bande originale en vinyle la semaine prochaine. Pour la première fois, le score de Solo: une histoire de Star Wars sortira sur vinyle, couvrant deux disques couleur « hyper-espace » de 180 grammes. Le score, par John Powell avec une apparence spéciale par John Williams, présente des œuvres d’art de l’artiste César Moreno qui présente Han, Chewy, Lando, Kira et Beckett dans le cockpit du Falcon. Vous pouvez voir la couverture de la version Solo et obtenir des détails plus fins ci-dessous.

Solo: A Star Wars Story Mondo Vinyl Détails de la sortie

« Mondo, en collaboration avec Walt Disney Records, est fier de présenter la première sortie vinyle de la brillante partition de John Powell pour le film 2018 SOLO: A STAR WARS STORY. Disponible en pré-commande sur MondoShop.com le mercredi 2 décembre, ce La sortie en vinyle à deux disques en édition limitée comprend de nouvelles illustrations étonnantes de César Moreno et est pressé sur du vinyle couleur « Hyper Space » 2x 180 Grammes.

L’histoire d’origine du plus grand voyou de la science-fiction est une histoire de Star Wars à travers: une aventure palpitante, pleine d’humour et de suspense – et dans la grande tradition de la franchise, présente une partition épique digne du plus grand écran (ou, en ce cas, haut-parleurs) imaginables. Le nouveau « The Adventures of Han Theme » de John Williams donne le coup d’envoi de façon spectaculaire, donnant le ton à une fantastique partition originale de John Powell, seul le troisième compositeur à avoir abordé la série de films dans son héritage de plus de 40 ans. le canon de Star Wars. «

Cela verra le jour le mercredi 2 décembre prochain. Ils doivent anticiper une énorme ruée vers celui-ci, car ils ne révèlent généralement pas ce que sera la sortie de cette semaine si tôt. Solo est un film vraiment sous-estimé, et les fans de Star Wars sont des completistes. Assurez-vous de recevoir votre commande tôt. Voir aussi Paul Vautin révèle la lettre sur les poils pubiens The Footy Show reçue

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!