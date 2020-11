Bielsa a de mauvaises nouvelles pour les fans de Leeds – .

Photo de MICHAEL REGAN / POOL / AFP via Getty Images

Diego Llorente n’est toujours pas prêt à faire ses débuts tant attendus pour Leeds United.

L’international espagnol a rejoint les Blancs dans le cadre d’un accord de 18 millions de livres sterling au cours de l’été.

Mais en raison d’une blessure à l’aine, le joueur de 27 ans n’a pas encore enfilé de maillot de Leeds dans aucune compétition.

Il y avait un optimisme croissant que Llorente était sur la piste de retour après les commentaires de Bielsa sur le grand défenseur central la semaine dernière.

Cependant, Bielsa a aujourd’hui exclu Llorente du voyage à Everton samedi, avec Jamie Shackleton et Pablo Hernandez.

Il a déclaré brièvement, via la chaîne officielle LUTV de Leeds: « Shackleton, Pablo et Llorente ne sont toujours pas disponibles, mais les autres joueurs le sont. »

Le moment est venu pour Llorente de faire son retour tant attendu.

L’équipe de Bielsa a disputé six matchs au cours du mois de décembre et, comme toujours, la rotation pourrait être la clé.

L’entraîneur vétéran sait qu’une série de résultats fructueux pendant la saison des fêtes pourrait faire ou défaire la deuxième moitié de la campagne d’une équipe.

Et mieux Leeds sera au cours des cinq prochaines semaines, plus il y aura de chances qu’ils finissent aussi haut que possible et il est juste difficile de faire une rotation défensive lorsque Llorente – potentiellement votre meilleur défenseur – est toujours sur la table de traitement.

Photo de GLYN KIRK / POOL / AFP via Getty Images

