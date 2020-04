Zooey fait enfin une apparition dans Granblue Fantasy: Versus

XSEED Games a finalement abandonné le dernier personnage DLC pour Granblue Fantasy: Versus cette saison alors que Zooey rejoint la liste. Les développeurs l’ont officiellement déposée dans la liste aujourd’hui, que vous pouvez l’acheter pour 7 $ en tant que personnage autonome sur le PlayStation Store et Steam, ou elle sera automatiquement déverrouillée pour les joueurs qui possèdent le Digital Deluxe ou le Character Pass Set. C’est le dernier personnage pour la valeur des personnages DLC de cette saison, aucun mot pour savoir s’il y aura une deuxième saison pour le moment ou qui pourrait éventuellement y être inclus. En attendant, vous pouvez en savoir plus sur Zooey ci-dessous et voir sa superbe vidéo de personnage montrant ses mouvements.

Zooey, apporte de l’ordre et de l’équilibre, bien qu’elle apparaisse extérieurement comme une jeune fille, elle est en fait une bête primale chargée de maintenir l’équilibre dans le monde et abhorre le chaos et le désordre. Avec Belzébuth et d’autres perturbant l’ordre du skydom, elle s’aventure pour rétablir l’équilibre armé d’une épée surhumaine et d’une maîtrise de la foudre. Avec ses propres pouvoirs et l’aide de ses fidèles dragons, Dyrn et Lyrn, elle veillera à ce que l’équilibre soit maintenu.

Près des opposés polaires, Djeeta et Soriz ajoutent de nouvelles dimensions à la gamme de combattants déjà divers dans Granblue Fantasy: Versus dans leur récente version. Soriz, un personnage peu recommandable qui a perdu ses illusions avec les armes, s’est rendu compte qu’il n’y a pas de meilleure arme à manier que ses propres poings. Sa formation et son dévouement lui ont valu la renommée d’un guerrier redoutable, frappant des ennemis qui peuvent le sous-estimer en raison de son âge et du manque d’armes à se soumettre avec des poings semblables à des rochers et des coups de pied ressemblant à des bûches. Djeeta, honnête dans sa faute et toujours prête à venir en aide aux autres, est une épéiste autodidacte dont le sort s’est imbriqué après avoir été sauvé par Lyria, qui a lié leur vie ensemble. Ce qui lui manque de finesse et d’habileté est plus que compensé dans le cœur, et grâce à sa connexion avec la Lyrie, elle possède la force de surmonter tout obstacle sur son chemin.