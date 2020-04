OCEAN’S ELEVEN rencontre GODZILLA dans LE KAIJU SCORE

Crédit: Rem Broo (AfterShock Comics)



AfterShock Comics lance une nouvelle série unique cet automne, mêlant les tropes fictifs classiques d’un vol d’argent avec des monstres géants. The Kaiju Score de l’écrivain James Patrick et Rem Broo trace un chemin unique à travers ces deux domaines dans une histoire originale qui est, étonnamment, personnelle.

«Je pense que le moyen le plus rapide pour le décrire en général est ce que je mets sur le terrain. The Kaiju Score est un film de Quentin Tarantino qui se déroule dans un coin d’un film Godzilla « , a déclaré Patrick dans l’annonce. » Vous avez cette toile géante d’une attaque de kaiju qui se produit, et il se trouve que cette histoire plus personnelle se passe. Et après cette configuration, il explore comment ces quatre personnages, qui sont dans la pire situation de leur vie, croient que la seule issue est de faire cette chose impossible. Ce crime fou. Il s’agit de ce désespoir. «

Voici l’invitation à soumissionner pour le premier numéro, dont la sortie est prévue pour le 25 novembre.

LA SCORE KAIJU / 4,99 $ / 32 pages / Couleur

Écrivain: James Patrick

Artiste et coloriste: Rem Broo

Lettre: Dave Sharpe

Couverture: Rem Broo

C’est le braquage le plus dangereux jamais tenté. Quatre criminels désespérés tentent une chance unique de voler des millions d’art et de changer leur misérable vie. Le hic? Ils doivent le retirer sous le nez d’un kaiju de mille tonnes. Et un monstre géant pourrait bien être le moindre de leurs problèmes.

Présenté par James Patrick (Grimm Fairy Tales, Death Comes to Dillinger, The Monsters of Jimmy Crumb) et Rem Broo (The End Times of Bram and Ben, Terminal Protocol) THE KAIJU SCORE est ce qui se passe quand un film de Quentin Tarantino prend place claque au milieu d’un film Godzilla.