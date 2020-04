Ziggurat Interactive a acquis le catalogue des jeux 3DO

Quelques jeux rétro intéressants nouveaux aujourd’hui, comme Ziggurat Interactive a acquis le catalogue de jeux 3DO de Prism Entertainment. La bibliothèque couvre apparemment tout ce que la société avait publié, y compris des titres populaires tels que Capitaine Quazar, Killing Time, Requiem: Avenging Angel, Uprising: Join or Die, et Soulèvement: diriger et détruire. Selon le communiqué de presse, ces jeux sont désormais détenus à 100% par Ziggurat, qui a également repris les droits de publication sur les plateformes numériques, notamment Steam et GOG.com. Voici quelques citations sur l’accord de l’annonce de ce matin.

« Nous sommes très heureux d’annoncer notre accord avec Prism Entertainment », a déclaré Michael Devine, Vice-président principal du développement commercial, Ziggurat Interactive. « L’un de nos piliers fondamentaux en tant qu’éditeur – et en tant que fans de jeux classiques nous-mêmes – est de mettre les titres qui comptent tant pour beaucoup, entre les mains des joueurs, anciens et nouveaux. En ramenant des jeux comme Soulèvement et Requiem aux magasins numériques, nous aidons à y arriver. « « Voir ces titres classiques atteindre un nouveau public sur les plates-formes PC d’aujourd’hui est passionnant », a déclaré Jamie Cook, PDG de Prism Entertainment. « Nous apprécions la façon dont Ziggurat ramène de grands jeux pour un public moderne, et nous avons hâte de voir ces classiques sur les étagères numériques. »

Maintenant, ce qu’ils ont l’intention de faire exactement avec tous ces anciens titres va être intéressant, il serait vraiment facile pour la société de s’asseoir et de tout emballer dans une seule version, ou peut-être quelques versions, et de donner aux fans une rétro paquet de tout. Ce qui serait plus intéressant, c’est s’ils pouvaient proposer un plan pour ramener certains de ces titres classiques dans une ère moderne. Bien sûr, nous n’allons pas vraiment savoir avant un certain temps, mais il est agréable de penser à ce qui pourrait être. Surtout compte tenu de tout ce qu’ils possèdent maintenant.

