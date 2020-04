La chronologie de la série Cassian Andor aura lieu 5 ans avant le film – / Film

L’endroit exact sur le Guerres des étoiles chronologie lorsque la prochaine Cassian Andor La série sur Disney + a lieu a été révélée. S’il était connu que le Rogue One série prequel avec Diego Luna aurait lieu avant les événements du premier Guerres des étoiles film autonome, il n’était pas encore clair combien d’années dans le passé de Cassian Andor nous allions. Mais maintenant, StarWars.com a confirmé le réglage de la chronologie de la série Cassian Andor.

La série Cassian Andor, encore sans titre, a verrouillé deux nouveaux acteurs et showrunner Tony Gilroy la semaine dernière, et maintenant deux mises à jour qui ont été confirmées par StarWars.com. Mais dans la brève panne de casting, StarWars.com a révélé que la série Cassian Andor aura lieu cinq ans avant les événements de Rogue One. Dans le cadre du Guerres des étoiles chronologie, cela signifie que la série Disney + aura lieu en 5 BBY (avant la bataille de Yavin) – ce qui fait référence à la bataille qui détruit l’étoile de la mort dans Star Wars: Un nouvel espoir. Rogue One a lieu juste avant Un nouvel espoir.

Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, il a été décrit comme un «thriller d’espionnage entraînant» qui «explorera des histoires remplies d’espionnage et de missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l’emprise d’un empire impitoyable». Avec cette nouvelle information sur l’endroit où la série se déroulera dans le Guerres des étoiles chronologie, cela signifie que l’Empire est au pouvoir depuis 14 ans et que le jeune officier du renseignement de la rébellion aurait 21 ans. Ce qui peut être un peu difficile pour la Luna de 40 ans, mais bon Rogue One, il ressemblait à un jeune homme de 26 ans assez altéré. Mais le personnage est cher à Luna, qui était ravie de revenir au personnage – malgré sa mort aux côtés de tous les personnages principaux de Rogue One.

« Revenir à l’univers de Star Wars est très spécial pour moi », a déclaré Luna. «J’ai tellement de souvenirs de l’excellent travail que nous avons accompli ensemble et des relations que j’ai nouées tout au long du voyage. Nous avons une aventure fantastique devant nous, et ce nouveau format passionnant nous donnera la chance d’explorer ce personnage plus profondément. «

Il n’y a pas encore de date de sortie fixe pour la série Cassian Andor.

Articles sympas du Web: