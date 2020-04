NEW YORK (AP) – «Star Wars: The Rise of Skywalker» commencera à être diffusé sur Disney Plus le 4 mai, environ deux mois plus tôt que prévu.

La Walt Disney Co. a déclaré lundi que « The Rise of Skywalker » atterrira sur le service de streaming chronométré à ce qui est appelé « Star Wars Day » après le slogan de « Que le quatrième soit avec vous ». La sortie donnera aux fans la possibilité de diffuser l’intégralité de la saga en neuf parties lors de la fête annuelle « Star Wars ».

« The Rise of Skywalker » a été lancé en mars pour la location numérique et la vidéo à la demande, donc le moment de son arrivée en streaming n’est pas inhabituel. Le film, réalisé par J.J. Abrams, a été la pire revue des neuf épisodes de «Star Wars», avec un score de 52% sur Rotten Tomatoes. Il a rapporté plus d’un milliard de dollars dans sa tournée théâtrale commencée le 20 décembre.

Pendant la pandémie, Disney a détourné très tôt plusieurs de ses titres vers son service de streaming pour les téléspectateurs confinés. Il a également envoyé «Frozen 2» et «Onward» à Disney Plus tôt, et prévoit de présenter «Artemis Fowl» sur la plate-forme de streaming en mai au lieu d’une sortie en salles. Disney Plus a accumulé environ 50 millions d’abonnés depuis son lancement à la fin de l’année dernière.