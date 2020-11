Zach Braff félicite Florence Pugh pour sa défense de la romance: «  Elle était intelligente et articulée  »

2020-11-09 22:00:05

Zach Braff a trouvé la réponse publique de sa petite amie Florence Pugh à leur relation «intelligente et articulée», après avoir frappé plus tôt cette année ceux qui contestent leur écart d’âge de 21 ans.

L’ancien « Scrubs », 45 ans, et l’actrice de 24 ans ont suscité des critiques lorsqu’ils ont rendu publique leur histoire d’amour, de nombreux fans critiquant leur écart d’âge de 21 ans.

En réponse, la star de « Midsommar » s’est rendue sur Instagram pour s’en prendre à ceux qui contestaient sa vie amoureuse, et Zach a maintenant déclaré qu’il ne pouvait pas être plus fier de son beau pour l’avoir fait.

Lors d’une interview avec le magazine Mr. Porter, on a demandé à Zach pourquoi il n’avait pas lui-même répondu à la critique, et il a déclaré: «Elle s’est littéralement assise sur son téléphone. J’ai pensé: comment pourrais-je suivre quelque chose d’aussi intelligent et articulé que ça?

Florence s’est prononcée contre les critiques de sa romance en juillet de cette année, lorsqu’elle a déclaré qu’elle en avait assez de l’idée qu’elle était «assez âgée pour être adulte et payer des impôts», mais qu’elle n’était pas assez âgée pour décider de ce qu’il y avait de mieux pour sa propre vie amoureuse .

Elle a déclaré: «J’ai toujours trouvé ça drôle, comment je peux être assez bien pour que les gens regardent mon travail, soutiennent mon travail et payent des billets et je suis assez vieille pour être adulte et payer des impôts mais je ne le suis pas assez vieux pour savoir avec qui je devrais et ne devrais pas avoir des relations sexuelles.

« Une fois de plus, faire en sorte qu’une jeune femme se sente comme une merde sans raison. »

L’actrice de «Little Women» a également déclaré qu’elle avait du mal à «admettre» à quel point la négativité la faisait ressentir, mais a depuis réalisé qu’il était «ridicule» pour des inconnus de commenter avec qui elle avait choisi de sortir avec elle.

Elle a ajouté: «Je pense que je me suis sentie folle pendant un certain temps à l’idée de l’admettre. Puis j’ai pensé à quel point est-ce ridicule? J’ai 24 ans et je ne peux pas choisir qui j’aime.

«Les gens veulent juste avoir leur mot à dire sur qui vous sortez, où vous allez déjeuner. Pour moi, j’ai toujours trouvé cette partie de cette vie, même quand j’ai grandi en regardant des actrices, j’ai toujours trouvé bizarre comment les gens ont leur mot à dire sur votre vie privée.

«Je ne suis pas une star de la télé-réalité, je ne laisse pas les gens entrer dans ma vie comme ça, alors depuis quand est-ce que c’est bien pour quelqu’un de crier après quelqu’un pour sa relation?»

