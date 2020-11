Le nouveau film d’horreur de Jordan Peele à venir en juillet 2022 – / Film

En octobre dernier, on a appris qu’Universal avait signé un contrat de cinq ans avec Jordan Peele, avec des plans pour que Peele écrive, produise et réalise au moins deux films. Maintenant, nous avons une mise à jour sur le moment où nous verrons le premier de ces films: 22 juillet 2022. Bien que nous ne sachions pas ce que sera le film à ce sujet, Universal l’appelle un «titre d’événement d’horreur», ce qui est assez excitant en soi.

Avec Sortez et Nous, Jordan Peele a créé deux des films d’horreur les plus intéressants du 21e siècle. Et maintenant, il se prépare pour plus, avec Universal fixant la date de sortie du 22 juillet 2022 pour le nouveau film d’horreur de Jordan Peele. Bien que j’ai tendance à être ennuyé par des histoires comme celle-ci – avec presque aucune information – je suis tellement fan du travail de Peele que je suis tout à fait dans cette nouvelle.

Je suis particulièrement heureux qu’il reste avec l’horreur, car il reste l’une des voix les plus convaincantes du genre en ce moment. Peele a été très occupé depuis Nous, produisant des films et des émissions de télévision. Il a créé et hébergé un redémarrage de La zone de crépuscule pour CBS All Access, produit HBO’s Lovecraft Pays,et a produit et co-écrit le prochain Nia DaCosta Candyman refaire. Il a également récemment été annoncé pour produire un remake de Wes Craven Les gens sous les escaliers. Et bien que je sois toujours intéressé par ces projets de production, ce que je veux vraiment, c’est plus de trucs dirigés par Peele. Et heureusement, nous l’avons compris.

On ne sait pas quand Peele prévoit de commencer à tourner ce dernier film. Le projet restera sans aucun doute dans le secret pendant un certain temps, mais avec un peu de chance, nous aurons bientôt plus d’informations. En attendant, le Peele-produit Candyman devrait ouvrir dans les salles le 27 août 2021 après avoir été retardé d’une date de sortie de 2020 en raison du coronavirus.

