Vous pourrez jouer à vos jeux PlayStation 5 en streaming sur votre PS4

Razer Nari Ultimate Casque Gamer Sans Fil (Bluetooth Casque de Jeu Sans Fil avec Razer HyperSense, THX Spatial Audio 360°, Coussin de Gel Rafraîchissant & RGB Chroma pour PC, PS4, Xbox One & Switch)

Technologie HyperSense: Sentez chaque impact dans votre jeu. Le Razer Nari Ultimate est doté de la technologie HyperSense qui capte les signaux audio et utilise des vibrations pour ajouter une réactivité tactile, ce qui vous permet de vraiment sentir l'action. Qu'il s'agisse d'un avion volant ou d'une explosion, votre expérience de jeu s'accompagne désormais d'une immersion d'une nouvelle dimension THX Spatial Audio: Découvrez un son virtuel surround bien différent du traditionnel. Le THX Spatial Audio* brise les frontières définies par le surround 5.1 et 7.1 pour fournir un audio positionnel à 360° homogène, pour une expérience plus naturelle et réelle. Il ajoute également de la profondeur en simulant le son au-dessus et en dessous de vous pour une immersion époustouflante dans le jeu. *Disponible avec Razer Synapse.* Coussinets à gel refroidissant: Contrairement aux casques conventionnels, les coussinets d'oreille à gel refroidissant réduisent l'accumulation de chaleur, tandis que la mousse haute densité avec similicuir moelleux sur les bords des oreillettes vous permet de rester à l'aise en profitant d'un son irrésistible. De petits canaux dentelés permettent d'éliminer la pression due aux lunettes pour soulager le port de lunettes Bandeau à ajustement automatique avec oreillettes pivotantes: Le bandeau à ajustement automatique avec oreillettes pivotantes est conçu pour un ajustement maximal afin de s'adapter parfaitement à votre tête pour un confort sans problème. Le cadre unique en aluminium garantit sa légèreté et sa durabilité Audio sans fil de 2,4 GHz: Bénéficiez d'un audio de jeu haute fidélité sans latence grâce à la technologie sans fil 2,4 GHz. Un émetteur-récepteur USB sans fil plug-and-play vous permet de profiter d'une portée sans fil allant jusqu'à 12 mètres en douceur sans déconnexion