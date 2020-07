YS IX : Monstrum Nox apparaîtra également en Allemagne en 2021

LITTLE SUN (ALLEMAGNE) Little Sun Chargeur solaire

Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur LITTLE SUN (ALLEMAGNE), Chargeur solaire design dotée d une batterie de plus de 4000 mAh son panneau solaire haute performance Sunpower la recharge en 7 h d exposition en plein soleil un eclairage led Samsung est egalement disponible charge