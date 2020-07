L’émission de télévision de Boots Riley parle d’un homme noir de 13 pieds de haut – / Film

Bottes Riley, le cinéaste derrière la satire cinématographique sauvage de 2018 Désolé de vous déranger, semble avoir trouvé son prochain projet.

Plus tôt dans la journée sur Twitter, Riley a taquiné qu’il développait une nouvelle série télévisée appelée Je suis une vierge, qui est d’environ un homme noir de 13 pieds de haut vivant à Oakland, en Californie. Whoa.

Je suis une annonce Vierge

J’ai un spectacle

environ un homme noir de 13 pieds de haut qui vit à Oakland. Ça s’appelle Je suis une Vierge. Jharrel Jerome joue le rôle principal. Je fais ça avec Michael Ellenberg’s Media Res. Nous n’avons pas décidé du réseau / streamer. Ce sera sombre, absurde, hilarant et important. pic.twitter.com/pzOGDxMaaO – Boots Riley (@BootsRiley) 22 juin 2020

Riley, cinéaste musicien activiste, a une relation intime avec la ville d’Oakland. Son groupe hip-hop / punk / soul, The Coup, est basé là-bas, c’est là Désolé de vous déranger est fixé, et c’est le point zéro pour de nombreux problèmes dont Boots parle depuis des décennies, la gentrification étant particulièrement importante. Je ne serais pas surpris si chaque projet qu’il réalise se déroule désormais dans ce domaine, et comme Oakland n’est pas souvent vu au cinéma et à la télévision, j’aimerais le voir mettre cette ville à l’honneur un peu plus souvent. .

Jharrel Jerome, qui a remporté un Emmy Award pour son interprétation exceptionnelle, déchirante et dévastatrice de Korey Wise sur la puissante série Netflix d’Ava DuVernay Quand ils nous voient, est attaché à jouer le rôle principal dans Je suis une vierge, que Riley appelle «sombre, absurde, hilarant et important». Ces descriptions peuvent sembler familières à tous ceux qui ont vu Désolé de vous déranger, Le premier film de Riley Bonkers qui l’a annoncé comme une voix essentielle dans l’industrie du divertissement. Je suis également ravi de voir plus de Jerome, dont les crédits incluent clair de lune, Selah et les piqueset la série originale Audience Network Monsieur Mercedes.

On ne sait pas encore quel réseau ou service de streaming pourrait être le domicile de Je suis une vierge, mais il semble peu probable que ce soit Amazon, puisque Riley a sauvagement parodié cette société Désolé de vous déranger et je n’imagine pas que le patron d’Amazon, Jeff Bezos, a beaucoup d’humour quand les choses se produisent cette près de la maison. J’espère juste que c’est sur une plateforme où des tonnes de gens y auront accès, à la fois parce que je veux que plus de gens découvrent les talents de Jerome et parce que Riley est l’un de ces cinéastes dont la voix est si unique qu’une nouvelle série de lui pourrait facilement couper à travers les trucs ennuyeux et devenir un sujet de discussion majeur. (Surtout quand il a une prémisse aussi convaincante que celle-ci.)

Riley dit qu’il fait le show avec Media Res, la société de production derrière la série AppleTV + The Morning Show et les prochaines versions TV du roman populaire Pachinko et le film de David Cronenberg Scanners.