Youth Takes a Joyride est sa BMW pendant le verrouillage

Le propriétaire d’une berline BMW de Chattisgarh faisait une virée dans sa BMW la nuit au milieu du verrouillage pendant la diffusion en direct sur Facebook. Les flics l’ont suivi et l’ont arrêté.

Notre pays impose le verrouillage national depuis plus d’un mois maintenant et il y a une bonne raison à cela. Nous devons aplatir la courbe de propagation de la pandémie et le verrouillage est le seul moyen de le faire. Bien sûr, la violation des règles de verrouillage doit être grave et nous en avons ici un exemple parfait. Résident de New Shanti Nagar, Chattisgarh a été arrêté par la police après avoir enfreint les règles de verrouillage.

Ce jeune nommé Abhinay Soni de Chattisgarh diffusait en direct sa balade dans sa BMW lundi soir. Il a certainement été arrêté par les flics pour une telle insensibilité. Abhinay Soni appartient à une famille aisée et il est architecte de profession. Même au milieu du verrouillage, il a sorti sa BMW pour faire un tour la nuit et est allé jusqu’à 20 km de chez lui, errant dans la ville. Il s’est même arrêté dans un restaurant au bord de la route pour un repas rapide à Murshidabad. Pendant tout ce temps, Soni diffusait en direct toutes ses activités via son profil facebook.

Un jeune de Chattisgarh arrêté pour avoir fait une balade dans sa BMW pendant le verrouillage

Abhisay Soni était sur les routes sans aucune raison valable et son action d’aller en direct sur Facebook a en quelque sorte attiré l’attention des flics. La police l’a retrouvé et a finalement arrêté le bourdonnement. En vertu des règles de l’isolement, les personnes ne sont autorisées à sortir de leur domicile qu’à des fins d’urgence ou pour se procurer les articles nécessaires. Personne n’est autorisé à sortir de chez lui sans motif valable. Les autorités prennent des mesures drastiques pour arrêter les mouvements véhiculaires et inutiles des citoyens.

Ce n’est pas le premier cas où la police a franchi une nouvelle étape drastique contre les briseurs de règles. Dans de nombreux États, la police a saisi des milliers de véhicules de personnes qui étaient sans protection adéquate et sans motif valable. Ces véhicules ne seront restitués qu’après la levée du verrouillage. Dans de nombreux cas, la police inflige également de lourdes amendes aux contrevenants. Être arrêté et emmené en prison sera le pire résultat de ce comportement irresponsable.

Plus tôt, quelques personnes ont été arrêtées dans le Maharashtra après avoir retransmis en direct leurs activités en ligne. De telles activités encourageront davantage de personnes à sortir de chez elles, ce qui rompra l’objectif du verrouillage. Nous exhortons tout le monde à rester chez lui et à respecter les règles fixées par les autorités. Même après la levée du verrouillage, pratiquer la distanciation sociale sera le meilleur moyen de rester en bonne santé et d’éviter d’être infecté. C’est certainement difficile mais c’est le seul moyen de surmonter la situation.