Rapture Movie Coming From Antebellum Directors – / Film

Gerard Bush et Christopher Renz, réalisateurs du film d’horreur retardé par le coronavirus Antebellum, préparent déjà leur prochain projet. C’est appelé Ravissement, et il est décrit comme un «drame apocalyptique» et «un cauchemar hallucinant aux proportions bibliques». Plus: Antebellum a maintenant une nouvelle date de sortie en place pour ce mois d’août.

Lionsgate est clairement très heureux avec Gerard Bush et Christopher Renz, les directeurs du prochain Antebellum. À tel point qu’ils ont juste attrapé la prochaine photo du duo de cinéastes, Ravissement. Par THR, Ravissement est « un cauchemar hallucinant aux proportions bibliques dans lequel une famille est déchirée par des croyances belligérantes et doit se rassembler pour percer le mystère de la disparition soudaine de la population mondiale – avant qu’il ne soit trop tard. »

Avec cette nouvelle vient la révélation que Antebellum a une nouvelle date de sortie: le 21 août. Dans un communiqué, Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group, a déclaré:

« Nous ne pourrions pas être plus heureux de libérer Bush + Renz Antebellum le 21 août. Après la formidable expérience de collaboration sur ce film, nous sommes ravis de construire un deuxième film avec ces auteurs prolifiques et audacieux. Comme avec tout ce qu’ils font, Ravissement sera beau, évocateur et percera le fouillis, et nous sommes certains que cela suscitera de nombreuses conversations importantes. Ce sont le genre de voix dont nous avons besoin en ce moment. Nous ne pourrions être plus fiers de travailler avec eux avec Sean McKittrick et Raymond Mansfield chez QC Entertainment et Zev Foreman alors que nous présentons leurs films au public partout dans le monde. »

Bush et Renz ont ajouté:

«À Lionsgate, nous ne pouvions pas souhaiter des partenaires de studio plus engagés que Joe Drake, Nathan Kahane, Damon Wolf et leurs équipes, qui ont démontré leur soutien à notre vision en tant qu’artistes et cinéastes à chaque étape du processus de développement et de production avec Antebellum. Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts en collaboration, pour redéfinir l’expérience théâtrale pour le public cinéphile avec notre prochain projet, Ravissement. «

Tout cela sonne bien. J’ai très hâte de Antebellum, qui a l’air sacrément génial d’après la bande-annonce (les doigts croisés avec cette nouvelle date de sortie). Et la prémisse de Ravissement est un accrocheur à coup sûr.

