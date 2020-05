Classement des films BATMAN

Le cas curieux de Batman v Superman: l’aube de la justice est défini par DC / Warner Bros.tentant d’imiter le succès de Marvel Studios en assemblant les Avengers à l’écran afin de construire à 2017 Ligue de justice – mais centré sur un conflit entre Batman et Superman.

Nous allons commencer par ce qui fonctionne dans ce film. Visuellement, le réalisateur Zack Snyder offre un regard maussade et sans fard sur un monde où les super-héros ne sont pas exactement un spectacle bienvenu, et où une destruction plus grande que nature accompagne Superman où qu’il aille. Batman de Ben Affleck est intéressant – hanté, las et en quête d’espoir. Il y a des scènes d’action passionnantes. Et oh ouais, Wonder Woman!

Mais quand il s’agit de ce qui ne fonctionne pas, Batman v SupermanL’histoire surmenée, d’une longueur épuisante, d’une confusion déchirante et de choix de détails déconcertants forme un albatros autour du cou.

Appelez-le stylistique, appelez-le abstrait, appelez-le une idée impressionniste de l’intrigue – mais c’est charitablement étiqueté, Batman v Superman s’effondre sous scène après scène de symbolisme confus, de grands sauts dans la logique et de bouffonnerie à mâcher de paysages de Lex Luthor, complètement hors-la-marque de Jesse Eisenberg.

Ce film – une expérience de portée de super-héros, pour être gentil – a ses partisans (certains des critiques de Newsarama parmi eux, pour être totalement honnête), et reste une vue incroyablement polarisante de Batman ainsi que de Superman à travers une lentille cynique et décousue – en particulier par comparaison.