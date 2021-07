You saison 3 : Pourquoi la sortie des nouveaux épisodes prend si longtemps ?

in

Les fans attendent des nouvelles de la troisième saison de la série de thrillers psychologiques de Netflix, You. Bien que le renouvellement ait été fait début 2020, la nouvelle de la première n’a pas encore été reçue, que se passe-t-il avec la série ?

You est une série à suspense psychologique qui suit Joe Goldberg (Penn Badgley), un charmant jeune homme qui fait tout son possible pour faire partie de la vie des gens, en particulier de ceux qui l’hypnotisent. Dans la première saison, il tombe amoureux de Guenièvre Beck, et dans la deuxième saison, il tombe amoureux de Love Quinn (Victoria Pedretti).

Mais il semble que ses romances aient rarement une issue heureuse, ce qui explique peut-être son désespoir de conserver ses relations. Développé par Greg Berlanti et Sera Gamble, la série est basée sur les livres “Parfaite” et “Les corps cachés” de Caroline Kepnes.

You créé à l’origine le 9 septembre 2018 sur Lifetime, mais est devenu un énorme succès après avoir été repris par Netflix. La première saison aurait été regardée par plus de 43 millions de personnes sur le streamer. En décembre 2018, le drame à suspense est finalement passé définitivement à la plateforme de streaming.

La série captivante a suscité des éloges pour son exploration intense des limites personnelles et la fine frontière entre l’affection et le fait de tomber amoureux. Bien que la prémisse de l’émission ne soit peut-être pas entièrement nouvelle, l’exécution de l’histoire rend difficile de détourner le regard de l’écran.

You Saison 3: La nouvelle saison devrait arriver en 2021

Le 14 janvier 2020, Netflix a commandé la troisième saison et l’annonce du feu vert de la série était attendue pour un nouveau cycle compte tenu de son succès sur Netflix. À quelques jours de l’arrivée de la saison 2, la série s’est classée au cinquième rang des séries les plus populaires de la plateforme de streaming en 2019. Pour ajouter à cela, le thriller très apprécié a créé des vagues massives sur les réseaux sociaux après avoir décroché sa deuxième saison.

Les caméras auraient commencé à tourner pour un troisième cycle en novembre 2020 et la saison s’est finalement terminée en avril 2021. Cependant, cela n’a pas été sans interruptions causées par la pandémie. Si l’on en croit les rapports, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 3 de You soit lancée vers la fin de 2021, mais des retards dans les nouvelles de production pourraient retarder davantage l’arrivée de la série.

La prochaine saison a été révélée avoir dix épisodes, les mêmes que les deux premiers versements. Les fans devraient vouloir savoir si la série se poursuivra au-delà des trois saisons. En décembre 2019, la co-créatrice de la série, Sera Gamble, a déclaré au Hollywood Reporter.